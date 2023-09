NOW TV: show, serie TV e film a partire da 6,99 euro al mese

Hai fame di intrattenimento e cinema? Non c’è modo migliore di soddisfarla con il Pass Entertainment + Cinema di NOW TV che ti permette di accedere alle migliori serie TV, ai film e agli show di Sky ad un prezzo mensile di partenza di 6,99 euro, se scegli il vincolo annuale. È solo una delle tante possibilità che ti offre NOW.

NOW TV: cosa includono i pacchetti Entertainment e Cinema

Cosa c’è di meglio dei show originali creati da Sky? NOW TV ti dà accesso a una vasta gamma di show esclusivi Sky Original che non troverai altrove. Scopri nuovi mondi e personaggi con produzioni originali note per la loro qualità e originalità, offrendoti storie coinvolgenti e ben realizzate che ti terranno con il fiato sospeso ad ogni episodio.

Se sei un amante del cinema, NOW TV è il posto ideale per te. Con oltre 1000 titoli on demand, hai accesso a una vasta libreria di film pronti per essere guardati quando vuoi tu. Che tu preferisca i grandi classici, i successi di box office o i film indipendenti, c’è qualcosa per tutti i gusti. Inoltre, NOW TV offre nuove uscite cinematografiche in modo che tu possa vedere i film più attesi nel comfort di casa tua. È come avere un cinema personale a portata di mano.

Quindi, se sei pronto per un’esperienza di intrattenimento senza pari, non perdere l’opportunità di abbonarti a NOW TV. A partire da soli 6,99 euro al mese, puoi avere accesso a un mondo di show, serie TV e film che ti terranno incollato allo schermo. È il momento di trasformare il tuo tempo libero in un’avventura di intrattenimento senza fine con NOW TV. Non perdere questa incredibile offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.