NOW TV Stick in offerta a soli 15€ e hai mesi gratis di cinema o sport

NOW TV Smart Stick è il dispositivo che ti permette di trasformare il tuo vecchio televisore in una moderna Smart TV. Grazie ad un’eccezionale offerta di Amazon, la paghi soltanto 14,99€: merito di uno sconto del 50% applicato sul prezzo di listino.

E non finisce qui, perché puoi scegliere di avere il pacchetto che ti regala 3 mesi di cinema o entertainment o 2 mesi di sport. Ti basta scegliere l’offerta adatta alle tue esigenze:

Con NOW TV Smart Stick la tua TV diventa smart e hai il cinema e lo sport gratis

Scegliendo il pacchetto che include due mesi gratis di Sport avrai immediatamente l’accesso a:

Serie A TIM con 3 partite su 10 ogni giornata

Tutta la Serie B

La UEFA Champions League, l’Europa League e la Conference League

La Premier League

La Bundesliga

La Ligue 1

La Formula 1

La MotoGP

Il Tennis internazionale

La NBA

L’offerta che include invece il pass Cinema o Entertainment ti permette di accedere rispettivamente a oltre 1000 film on demand e prime visioni, con successi internazionali del calibro di Dune, Space Jame: New Legends, le produzioni originali Sky e tanti altri generi. Con Entertainment avresti invece le stagioni complete delle serie TV e programmi televisivi più amati.

Oltre a tutto questo, NOW TV Smart Stick ti offre l’opportunità di accedere alle app multimediali più famose, come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify e molto altro ancora. Tutto quello che ti serve è collegare lo stick alla presa HDMI del tuo televisore e trasformarlo immediatamente in una smart TV.

Approfitta dunque dell’offerta e sceglie il pacchetto più adatto alle tue esigenze: vuoi 2 mesi gratis di sport o 3 mesi gratis di cinema o entertainment? La scelta è soltanto tua, il risparmio sempre garantito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.