nubia Neo 5 Max è un PadPhone, metà tablet e metà smartphone

Lancio globale in vista per nubia Neo 5 Max, un dispositivo mobile davvero particolare. È ottimizzato per un’esperienza di gaming avanzata, ma non è questo il suo tratto distintivo, da ricercare invece nella categoria di riferimento, quella dei PadPhone. Integra infatti un display dalle dimensioni piuttosto generosa per essere un telefono: 7,5 pollici.
Tutte le informazioni sul nuovo nubia Neo 5 Max
Avvistato in anteprima al MWC di Barcellona, ha uno schermo che può essere personalizzato scegliendo tra modalità dedicate a ogni utilizzo: da mini-TV personale da tenere in orizzontale a lettore in modalità e-ink, fino a Controller, Streaming, Floating Window e Split Screen.
Qui sotto la scheda con le specifiche tecniche in dotazione al nubia Neo 5 Max. ZTE, che controlla il marchio, fa sapere che sarà inizialmente disponibile nel Sud-est asiatico nelle colorazioni Shadow Black, Titanium Gold e Cyber Silver, nelle configurazioni da 20 GB di RAM (8 GB + 12 GB virtuali) con 256 GB o 512 GB di memoria interna.
- Display da 7,5 pollici con risoluzione 1,5K in formato 18.7:9, certificazione SGS Eye Care, riduzione della luce blu e DC dimming;
- chipset MediaTek Dimensity 7100 a 6 nm;
- memoria LPDDR5X, archiviazione UFS 2.2 e NeoTurbo Engine;
- Neo Triggers 5.0 con campionamento a 990 Hz e latenza hardware di 4,7 ms, per una configurazione di gioco a quattro dita precisa e reattiva;
- doppi altoparlanti simmetrici con Dolby Atmos;
- motore lineare sull’asse Z per il feedback aptico;
- illuminazione RGB Eagle Eye;
- sistema di raffreddamento da oltre 30.000 mm² con camera di vapore capillare a doppio strato e pannello VC stampato in 3D;
- batteria a doppia cella da 7.100 mAh con Bypass Charging per alimentare direttamente il dispositivo durante il gioco e modalità Extreme 5% per proseguire la partita anche con autonomia quasi terminata;
- AI Game Space 5.0 e AI Demi Copilot 2.0 con strumenti di gioco, suggerimenti in tempo reale e aggiornamenti sull’andamento delle partite.
Al momento non si conosce il prezzo di vendita. Quello per l’Italia verrà comunicato più avanti. Dove è già stato lanciato, la versione 8/256 GB è proposta a poco meno di 300 euro, ma difficilmente rimarrà così economico anche da noi.