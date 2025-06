Nuoto Outlook: supporto agli allegati offline su Windows

Microsoft ha recentemente annunciato un’interessante novità per quel che concerne il nuovo Outlook per Windows relativa al supporto offline. Più specificamente, la società ha comunicato che ben presto sarà possibile aggiungere allegati alle bozze offline.

Nuovo Outlook: aggiunta degli allegati offline su Windows

Microsoft lo ha fatto sapere tramite il sito Web della road map di Microsoft 365 con un nuovo ID messaggio 496371. Nella descrizione del messaggio, intitolato “Outlook: aggiungi allegati mentre sei offline nel nuovo Outlook per Windows”, la società scrive: “Stiamo aggiungendo più funzionalità alla modalità offline nel nuovo Outlook per Windows. Ora sarai in grado di aggiungere allegati mentre scrivi la tua email senza una connessione Internet”.

Non è stato detto molto altro, anche se viene rilevato che la distribuzione dovrebbe cominciare il prossimo mese, a luglio 2025.

Da tenere presente che questa è la seconda volta che il supporto offline per i file allegati riceve un aggiornamento. A dicembre 2024, infatti Microsoft ha aggiunto la possibilità di aprire i file allegati senza una connessione Internet.

Il colosso di Redmond sta cercando di migliorare il funzionamento offline sulla sua nuova app Outlook da un po’ di tempo. Il mese scorso, ad esempio, Microsoft ha pure aggiunto il supporto offline per il calendario in modo che la connettività Internet non sia necessaria. L’idea è quella di cercare di far migrare un sempre maggior numero di utenti dalla vecchia versione di Outlook alla nuova, più al passo con i tempi e in grado di interfacciarmi meglio con i sistemi operativi più recenti.