Nuova app Microsoft 365 per Lenovo ThinkPhone

Microsoft ha annunciato una nuova app per il Lenovo ThinkPhone by Motorola che permette di accedere al servizio Windows 365 Cloud PC. Lo smartphone Android offre un’esperienza Windows 11 completa tramite il collegamento ad un monitor. L’azienda di Redmond ha inoltre comunicato che gli amministratori Microsoft 365 possono ora controllare l’accesso a Bing Chat Enterprise.

Enhanced Windows 365 App Experience

La Enhanced Windows 365 App Experience consente di soddisfare diverse esigenze in mobilità, quando non è disponibile un computer. Al momento è supportato solo il Lenovo ThinkPhone by Motorola (in Italia dall’inizio di marzo) in virtù di un accordo sottoscritto tra Microsoft e il produttore cinese. L’app che offre questa funzionalità è preinstallata sullo smartphone.

Come si può vedere nel video, l’utente deve solo collegare il dispositivo ad un monitor esterno tramite porta USB Type-C. Verrà mostrata un’interfaccia dedicata sul monitor con l’icona che consente di accedere al servizio Microsoft 365 Cloud e quindi alla versione completa di Windows 11 ospitata sui server di Azure.

È possibile impostare l’avvio automatico del cloud PC e il login automatico salvando le credenziali. Lo schermo dello smartphone può essere usato come un trackpad, ma l’utente può aggiungere anche tastiera e mouse Bluetooth. Lo smartphone può ancora ricevere messaggi e permettere l’avvio delle app Android durante la connessione al monitor.

Invece della webcam esterna è possibile usare fotocamera, microfoni e altoparlanti dello smartphone per le riunioni su Microsoft Teams. Microsoft non ha confermato se la Enhanced Windows 365 App Experience sarà disponibile su altri smartphone Android in futuro.

Rimanendo in tema, gli amministratori possono attivare/disattivare l’accesso a Bing Chat Enterprise per un gruppo di dipendenti (invece che per tutti). Attualmente è disponibile in anteprima per gli utenti aziendali iscritti al programma Insider. Verrà incluso nei piani Microsoft 365 E3 o E5, A3 o A5 per Faculty, Business Standard e Business Premium.