Nuova attività? Scopri SumUp Air, il POS senza costi fissi

Hai deciso di aprire un’attività che si basa anche sulle consegne a domicilio e hai bisogno di un lettore di carte leggero, che accetti diversi tipi di pagamenti, ma che sia allo stesso tempo economico? Bene, SumUp Air è la soluzione al tuo problema. Si tratta di un lettore di carte affidabile, utilizzabile ovunque, che puoi connettere alla rete WiFi o a qualsiasi dispositivo con dati mobili integrati (anche via Bluetooth). Non prevede una configurazione complicata, ma già in pochi minuti, grazie all’app SumUp dedicata, ti permette di accettare pagamenti con carte, come VISA, Mastercard, Maestro, American Express, oppure wallet, come Google Pay o Apple Pay. L’applicazione ti consente inoltre di creare cataloghi personalizzati e monitorare ogni transizione in tutta semplicità. Infine, la batteria del POS può durare fino a 12 ore.

SumUp Air: prezzo conveniente e zero spese

Come già accennato, SumUp Air è un dispositivo veramente conveniente. Potrai acquistare il POS al prezzo di 39 euro (una tantum). Una volta acquistato, riceverai il device nel giro di 3-5 giorni lavorativi, senza costi di spedizione. Inoltre, è un POS a canone zero. Ciò significa che non dovrai pagare una rata ogni mese. Infine, le commissioni su ogni acquisto sono piccolissime, solo dell’1,95%. Ogni pagamento accettato verrà accreditato sul tuo conto entro 2-3 giorni lavorativi. Puoi scegliere di ricevere il pagamento sul conto personale oppure aprire un conto aziendale SumUp. È gratuito e può essere configurato in pochi minuti. Grazie a quest’ultimo puoi ricevere i tuoi guadagni in un solo giorno, anche nei fine settimana e festività. Riceverai inoltre una carta di debito Mastercad gratuita, potrai effettuare bonifici immediati senza commissioni (nell’area SEPA) ed effettuare 3 prelievi gratuiti di contanti al mese (in Italia).

Acquistando un POS SumUp Air non dovrai sottostare ad alcun vincolo contrattuale. Puoi usare il lettore di carte come e quando vuoi, senza obblighi. Se hai intenzione utilizzare il lettore in modalità fissa, magari accanto la cassa, puoi acquistare anche la base di ricarica associata, per far pagare i clienti in autonomia, protegge il POS da eventuali urti e, soprattutto, manterrà il dispositivo sempre carico.

