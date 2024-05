NUOVA Blink Mini 2 interno/esterno per totale SICUREZZA: bundle a 49€

Blink Mini 2 si rifà il look ma anche l’interno con un concentrato di tecnologie uniche e comode da avere a portata di mano. Rendi casa intelligente e soprattutto sicura con questo mezzo a tua completa disposizione. La telecamera la usi sia dentro che fuori casa con il suo alimentatore dedicato e contenuto nel bundle.

Su Amazon, grazie al prezzo di lancio, lo trovi in promozione a soli 49,98€. Se sei interessato non perdere l’occasione e aggiungilo con un click al tuo carrello. Hai inclusi anche 30 giorni gratuiti di abbonamento Cloud.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nuova Blink Mini 2: tutto quello che devi sapere

Una telecamera piccola, disponibili sia in bianco che in nero e che puoi mettere ovunque. Infatti funziona bene sia dentro che fuori casa e la installi nel giro di due secondi anche se non sei esperto. In confezione trovi tutto il necessario tra cui il cavo di alimentazione adatto per gli ambienti esterni: cosa cambia? Resiste alle intemperie rendendo l’intero sistema a prova di pioggia e acqua in generale.

La Blink Mini 2 presenta diverse migliore dai modelli precedenti. Ha un faretto LED integrato che torna sempre utile e la sua risoluzione ora è avanzata: nonostante sia sempre una Full HD a tua disposizione, integra la visione notturna che diventa anche a colori.

Non mancano all’appello le notifiche intelligenti, il rilevatore di movimento e l‘audio a 2 vie.

Come ti dicevo, con l’acquisto sblocchi 30 giorni di utilizzo del Cloud su cui salvare i filmati per vederli in un secondo momento. Una volta terminati non sei obbligato a rinnovare, nel caso fossi interessato, il servizio ha un costo di 3€ mensili circa.

Collegati subito su Amazon dove puoi acquistare il Bundle che unisce la Blink Mini 2 al cavo di alimentazione per esterni, solo per poco tempo a 49,98€.

