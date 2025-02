Nuova bussola UE per aumentare la competitività

La Commissione europea ha presentato la nuova bussola per la competitività, ovvero la strategia che verrà seguita durante il mandato (2024-2029) per tenere il passo con le altre grandi economie e quindi ridurre il divario nella crescita della produttività. La bussola, basata sulla relazione dell’ex presidente del Consiglio dei ministri italiano Mario Draghi, prevede tre principali aree di intervento.

Innovazione, decarbonizzazione e sicurezza

Il primo obiettivo della bussola è quello di stimolare la competitività attraverso l’innovazione. Ciò potrà avvenire con la creazione di nuove startup, la promozione della leadership industriale nei settori ad alta crescita e la diffusione delle tecnologie tra le imprese consolidate e PMI.

La Commissione europea proporrà una serie di misure, tra cui le iniziative AI Gigafactories e Apply AI per guidare lo sviluppo e l’adozione dell’AI in settori chiave dell’industria. Presenterà inoltre piani d’azione su materiali avanzati, tecnologie quantistiche, biotecnologie, robotica, tecnologie spaziali e reti digitali.

Una specifica strategia affronterà gli ostacoli che impediscono alle nuove imprese di emergere ed espandersi. Verrà introdotto un 28esimo regime legale che semplificherà le norme applicabili, compresi gli aspetti rilevanti di diritto societario, diritto fallimentare, diritto del lavoro e diritto tributario.

L’aumento della competitività verrà ottenuto anche attraverso la decarbornizzazione. Sono previste varie aree di intervento per ridurre i prezzi e favorire l’accesso all’energia pulita. Il patto per l’industria pulita renderà l’UE un luogo attraente per la produzione e promuoverà tecnologie pulite e nuovi modelli di business circolari. Il piano d’azione per l’energia a prezzi accessibili contribuirà a ridurre i prezzi e i costi dell’energia.

La bussola prevede inoltre piani d’azione specifici per i settori ad alta intensità energetica, come la siderurgia, la metallurgia e l’industria chimica, che costituiscono la colonna portante del sistema manifatturiero europeo, ma sono anche i più vulnerabili in questa fase della transizione.

Per ridurre infine le dipendenze e aumentare la sicurezza sono previsti nuovi partenariati per il commercio e gli investimenti puliti che contribuiscano a garantire l’approvvigionamento di materie prime, energia pulita, combustibili sostenibili per i trasporti e tecnologie pulite da tutto il mondo.