Nuova carta di credito? Sceglierne una gratis è possibile, anche senza conto

Avere una carta di credito non deve tradursi, per forza, in nuovi costi fissi e commissioni legate all’utilizzo. È possibile, infatti, scegliere una nuova carta di credito gratuita e, quindi, senza alcun costo di mantenimento o di utilizzo. Per ottenere una carta di questo tipo, inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto.

Trovare una carta con queste caratteristiche è facile: basta scegliere Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito a zero spese che sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per il mercato bancario italiano.

Chi ha bisogno di una nuova carta di credito, infatti, deve guardare con attenzione a Carta YOU. Oltre all’assenza di costi fissi e di commissioni legate all’utilizzo, infatti, questa carta include anche diversi vantaggi come una polizza viaggi gratuita, la possibilità di rateizzare le spese e di utilizzare il circuito Mastercard e i wallet digitali Google Pay e Apple Pay.

Per richiedere la carta è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale di Carta YOU tramite il link qui di sotto.

Carta di credito gratuita: perché scegliere Carta YOU

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito Mastercard davvero a zero spese. Questa carta, infatti, non ha costi fissi (il canone è zero e non ci sono costi di emissione) e non ha commissioni (prelievi e pagamenti sono gratis, anche se effettuati in valuta diversa dall’euro).

In più, l’emissione della carta avviene senza aprire un nuovo conto corrente. Non ci sono requisiti da rispettare per poter mantenere sempre azzerati i costi della carta. Per l’utente, quindi, ci sono tanti vantaggi a costo zero.

La carta di credito, inoltre, ha una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. Gli utenti che richiedono Carta YOU possono anche utilizzare i wallet digitali Google Pay e Apple Pay per pagare con lo smartphone.

Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Carta YOU ha un plafond che viene stabilito dalla banca al momento dell’emissione, sulla base dei dati forniti dall’utente. È possibile, in una fase successiva l’emissione, richiedere un incremento del plafond per avere un margine di utilizzo superiore della carta. Bisogna semplicemente dimostrare di poter pagare sempre in tempo le spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.