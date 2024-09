Nuova Champions League: segui le italiane in streaming su NOW con questa offerta

Si apre oggi la grande attesissima stagione della nuova Champions League. La massima competizione europea di calcio si presenta con un format rinnovato, allargato a 36 squadre, e che ha eliminato del tutto i gironi per favorire una classifica unica in cui ogni squadra affronta una volta soltanto otto squadre diverse.

Per la prima volta nella storia avremo anche ben 5 formazioni italiane protagoniste, frutto degli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno in Europa: Inter, Juventus, Milan, Atalanta (detentrice dell’Europa League) e Bologna si preparano per questa prima giornata che durerà fino a giovedì. Potrai seguire le partite in streaming su NOW, con il pass Sport in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 se scegli il piano annuale.

La Champions League in streaming su NOW

Il pass Sport di NOW propone infatti in streaming in esclusiva ben 185 partite su 203 a stagione. Per questa prima giornata potrai assistere a:

Juventus-PSV – 17 settembre ore 18.45

– 17 settembre ore 18.45 Milan-Liverpool – 17 settembre ore 21

– 17 settembre ore 21 Bologna-Shakhtar Donetsk – 18 settembre ore 18.45

– 18 settembre ore 18.45 Atalanta-Arsenal – 19 settembre ore 21

Oltre a questo, potrai vedere in totale esclusiva tutte le partite di UEFA Europa League e Conference League, anch’esse rinnovate con un nuovo formato a girone unico, 3 partite su 10 a turno di Serie A, la Serie C, la Premier League, il meglio della Bundesliga, i grandi tornei di Tennis, i motori con F1 e MotoGP e molto altro ancora, come il basket NBA.

L’offerta sul piano annuale ti permette di pagare soltanto 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Ti aspetta un anno di grande calcio e sport in streaming su NOW, con una applicazione scaricabile sui tuoi dispositivi preferiti, Smart TV comprese.