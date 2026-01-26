Nuova emergenza Patch Tuesday, i PC non si avviano più

Chi pensava che il Patch Tuesday di gennaio 2026 avesse già dato il peggio di sé, dovrà ricredersi, non è ancora finita! App bloccate, programmi che non funzionavano, PC che si rifiutavano di spegnersi… Microsoft aveva rilasciato due aggiornamenti di emergenza fuori programma (KB5078127 e KB5078132) per sistemare tutto. Ma adesso c’è un problema molto più grave: i computer colpiti si rifiutano semplicemente di avviarsi.

Patch Tuesday Windows 11: PC bloccati con errore UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME

Quando si accende il PC, invece di vedere il logo Windows e la rotellina di caricamento, appare una schermata nera con l’errore “UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” e il messaggio Il dispositivo ha riscontrato un problema e deve essere riavviato . Ma riavviarlo non serve a niente, perché il problema è che il dispositivo non riesce a completare il boot.

Un errore che fa gelare il sangue a chiunque abbia mai dovuto gestire computer. Perché non è il programma non funziona, è il sistema operativo che non ne vuole proprio sapere. E Microsoft ha confermato il problema. Ufficialmente.

Nell’Admin Center, Microsoft ha pubblicato una notifica dichiarando di aver ricevuto un numero limitato di segnalazioni che riguardano i computer che non riescono a eseguire il boot dopo l’installazione della patch KB5074109 del 13 gennaio e dei successivi aggiornamenti. Incluso, ironia della sorte, l’ultimo aggiornamento di emergenza che doveva sistemare i problemi precedenti.

“Un numero limitato di segnalazioni” è la frase che le aziende tech usano quando vogliono minimizzare un problema senza poter dire che non esiste. Perché sì, le segnalazioni sono limitate. Ma se il proprio PC è uno di quelli colpiti, il fatto che non sia successo a milioni di persone consola ben poco mentre si guarda la schermata nera…

Dove sono le procedure di ripristino?

Al momento, Microsoft non ha ancora fornito passaggi specifici per le procedure di ripristino manuali. Conferma il problema, dice che serve il ripristino manuale, ma non dice come farlo.

Microsoft precisa solo che il problema riguarda le macchine locali con versioni client di Windows 11 25H2 e 24H2. Che sono le versioni più recenti. Quelle che la gente ha installato pensando di avere il sistema operativo più aggiornato e sicuro. L’azienda sta indagando sulla causa e condividerà ulteriori informazioni non appena disponibili.

Quick Machine Recovery non serve a niente

Microsoft aveva ideato una soluzione tecnica proprio per scenari come questo. Nel 2024 aveva annunciato Quick Machine Recovery, un meccanismo che consente di applicare rimedi per blocchi e bug critici all’interno dell’Ambiente di ripristino di Windows.

Avevano persino ridisegnato la leggendaria Schermata Blu della Morte per integrarla. Era la loro risposta al problema dei computer che crashano in modi che richiedono intervento manuale. In teoria, quando succede qualcosa di grave, Quick Machine Recovery interviene automaticamente e risolve il problema senza che l’utente debba fare niente. Ma al momento, Quick Machine Recovery non sembra essere di grande aiuto. Microsoft sta ancora cercando di capire l’origine esatta del problema.

Per il momento tocca arrangiarsi da sé, e questo è quanto.