Nuova funzionalità per Google Chrome: cattura il fotogramma perfetto

Google Chrome, il browser più usato al mondo, ha introdotto una nuova funzione che permette agli utenti di copiare facilmente l’esatto fotogramma desiderato da un video. La funzione si chiama “Copia cornice video” e consente di catturare un’immagine con una qualità maggiore e con più velocità rispetto allo screenshot tradizionale.

Google Chrome: per catturare il frame perfetto

Google Chrome offre agli utenti con “Copia cornice video”, una nuova possibilità di interagire con i contenuti multimediali in modo semplice e rapido. La funzione consente all’utente di copiare l’esatto fotogramma desiderato da un video con una qualità e una velocità superiori allo screenshot.

Infatti, con questa funzione, è possibile copiare il fotogramma che si desidera da un video semplicemente con un clic. Sarà sufficiente mettere in pausa il video fare doppio clic con il tasto destro del mouse sulla parte di video interessato, scegliere “Copia cornice video” e incollare il fotogramma dove si preferisce.

La parte più interessante riguarda sicuramente il risultato quando si va incollare il frame, si noterà come l’immagine sia pulita e abbia una qualità migliore in confronto a un screenshot. Questa nuova funzione è molto utile per chi vuole salvare o condividere una scena particolare di un video. Infatti, può di fatto essere una funzionalità utile anche per lo studio o il lavoro, quando si ha bisogno di un’immagine chiara e in primo piano di una parte di un video.

La funzione permette di catturare un frame di un video in modo pulito e preciso, senza elementi esterni come la barra di avanzamento o altri disturbi. A differenza dello screenshot, che salva l’immagine esattamente come appare sullo schermo, questa funzione ottimizza la qualità del frame e lo rende più nitido.

In ogni caso per catturare parti di video e non solo, Google Chrome permette anche di utilizzare un’estensione: Screen Capture by Google. L’estensione per Chrome che permette di fare dei screenshot, molto utile soprattutto se si ha la necessità di catturare una pagina web, che sia una parte o l’intera pagina.

Dopo aver catturato ciò che si desidera è possibile anche modificare l’immagine oltre che salvarla sul dispositivo.