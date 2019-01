Nuova interfaccia per Twitter sul Web, il restyling

Un nuovo Twitter sta arrivando. Così recita il post condiviso dal profilo ufficiale del social network, mostrando il frutto di un restyling che va a interessare la versione Web della piattaforma, quella accessibile da browser desktop. Una novità già in fase di test con il coinvolgimento di un numero limitato di utenti, come spesso accade in occasione dei rollout.

Twitter, la nuova interfaccia Web

La differenza sostanziale, il cambiamento che balza all’occhio fin dal primo sguardo, è il nuovo layout che organizza i contenuti su due colonne anziché tre come avvenuto fino ad oggi. Modificata anche la palette dei colori che sembra composta da tonalità più accese. Sono state poi introdotte funzionalità come le scorciatoie da tastiera per semplificare le operazioni più comuni di navigazione senza ricorrere all’utilizzo del mouse, un pulsante dedicato all’inserimento degli emoji e un pannello ridisegnato che raccoglie i trend del momento, per aver avere sottocchio gli argomenti maggiormente discussi. Promessi anche miglioramenti al sistema di ricerca.

Qualcuno di voi ha visto un’opzione per provarla ora. Date un’occhiata al pulsante emoji, alle scorciatoie da tastiera, ai trend aggiornati, alla ricerca avanzata e altro ancora. Fateci sapere cosa ne pensate!

A new https://t.co/fHiPXozBdO is coming. Some of you got an opt-in to try it now. Check out the emoji button, quick keyboard shortcuts, upgraded trends, advanced search, and more. Let us know your thoughts! pic.twitter.com/G8gWvdHnzB — Twitter (@Twitter) January 22, 2019

Nessuna traccia degli aggiornamenti di stato promessi di recente o della possibilità di modificare i tweet già pubblicati, quest’ultima una feature chiesta a gran voce dagli utenti e presa in considerazione dal CEO Jack Dorsey. Non è dato a sapere quando l’accesso al nuovo design della piattaforma verrà esteso su larga scala, ma considerando l’annuncio ufficiale odierno potrebbe non volerci molto.

We're excited about this. Here are other improvements you'll be able to enjoy soon: easily switching between your accounts, faster load times, and cropping your image before you Tweet it. — Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2019

Altre novità in arrivo sono quelle riportate dal profilo Twitter Support (qui sopra), che cita la possibilità di effettuare uno switch rapido tra gli account e di ritagliare le immagini prima della condivisione senza doversi per forza di cose affidare a strumenti o software esterni.