Nuova Nintendo Switch: eccola con display OLED più grande

Alla fine, la nuova Nintendo Switch è ufficiale. Annunciata a quasi cinque anni dal modello originale (e a due dalla versione Lite), arriverà nel corso dell'autunno portando con sé alcune novità di rilievo in termini di specifiche tecniche. Così il gruppo di Super Mario ha intenzione di andare incontro alle esigenze manifestate dalla community di giocatori.

La nuova Switch: Nintendo punta sul display OLED

Quella più importante riguarda l'adozione di un display AMOLED da 7 pollici: non solo più grande (sull'incarnazione precedente era un LCD da 6,2 pollici), ma anche basato su una tipologia di pannello che garantisce una resa migliore delle immagini e un minore consumo di energia. Ne beneficerà la durata della batteria.

Nintendo Switch (modello OLED) dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. I colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo garantiscono un'esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo. Osserva i tuoi giochi prendere vita, che tu stia sfrecciando a tutta velocità su un circuito o affrontando i nemici in furiosi combattimenti.

Ci sono poi uno stand regolabile più largo posizionato sul retro per mantenere la console inclinata, una base con porta LAN per la connessione cablata, 64 GB di memoria interna (come sempre espandibile) e altoparlanti stereo evoluti. I controller Joy-Con saranno disponibili anche in un'inedita colorazione bianca.

La nuova versione di Nintendo Switch arriverà sul mercato, anche in Italia, in data 8 ottobre 2021. Non è stato confermato il prezzo per il nostro paese, ma negli Stati Uniti costerà 349,99 dollari contro i 299,99 dollari del modello tradizionale. L'edizione originale oggi è proposta in sconto su Amazon.