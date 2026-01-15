Nuova offerta d'inverno per ExpressVPN: -79% e 4 mesi gratis

L’inverno non ha portato con sé solo una grande ondata di freddo, ma anche la nuova offerta di ExpressVPN con sconti fino al 79% e 4 mesi gratis sull’abbonamento biennale. Vale a dire che puoi risparmiare e garantirti una protezione totale della privacy fino a metà maggio 2028, con una spesa contenuta. In più, il servizio può essere utilizzato su un massimo di 14 dispositivi in contemporanea.

-79% e 4 mesi gratis con la promo di ExpressVPN

Sono tre i piani proposti: si parte con il più economico Base che integra la Virtual Private Network, il blocco degli annunci e dei siti dannosi, passando poi per Avanzato che aggiunge il filtro per tracker, il gestore delle password e una eSIM, arrivando infine a Pro con un indirizzo IP dedicato. In tutti i casi, a rete globale a cui collegarsi è composta da server sicuri in 105 paesi del mondo (Regno Unito, Giappone, Stati Uniti, Australia, India, Germania, Italia) ed è possibile contare su una miriade di applicazioni per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, router, Smart TV e browser. Trovi altre informazioni sul sito ufficiale.

Si parte dal prezzo di soli 2,39 euro al mese, grazie allo sconto fino al 79% proposto dalla nuova offerta invernale. Come già scritto, a questo sono da aggiungere 4 mesi extra gratis. Potrai così navigare, lavorare, comunicare, giocare e guardare contenuti evitando ostacoli territoriali e censure, protetto da una crittografia avanzata e senza compromessi in termini di velocità. C’è anche la politica no-log per assicurare che nessun dato personale sia mai salvato o condiviso.

L’abbonamento a ExpressVPN include inoltre l’accesso a un servizio di assistenza 24/7 a cui rivolgere qualsiasi domanda in caso di necessità. E se non sarai soddisfatti, la garanzia di rimborso ti permetterà di riottenere la cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, per intero.