Nuova offerta limitata pCloud: piano Family scontato del 65%

pCloud coglie l’occasione per celebrare la famiglia con una nuova offerta limitata: il piano Family scontato del 65%. Approfitta di questa occasione per archiviare in sicurezza i tuoi dati e quelli dei tuoi cari con un risparmio davvero eccezionale.

Nuova offerta limitata: piano Family a soli 599 euro

Il piano Family di pCloud offre 2TB di spazio di archiviazione cloud sicuro per un massimo di 5 utenti, ad un prezzo davvero conveniente. Adesso, potrai pagare il piano soltanto a 599 euro anziché 1.698 euro, per un risparmio di ben 1.099 euro. Ma cosa offre concretamente questo piano? Vediamolo:

Sicurezza garantita: pCloud utilizza tecnologie di crittografia all’avanguardia per proteggere i tuoi dati. I tuoi file saranno crittografati sia durante il trasferimento che in fase di archiviazione, garantendoti la massima tranquillità.

ti permette di condividere facilmente i tuoi file con altri utenti, sia all’interno che all’esterno della tua famiglia. Spazio di archiviazione espandibile: se hai bisogno di più spazio, puoi aumentare facilmente la capacità di archiviazione del tuo piano Family.

Questa nuova offerta limitata da parte di pCloud non durerà ancora per molto. Il consiglio è di approfittarne subito e acquistare il piano Family con il 65% di sconto. Il risparmio di 1.099 euro è un’occasione da non lasciarsi sfuggire!