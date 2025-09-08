Nuova offerta Lyca Mobile: 150 GB, roaming UE e rinnovo gratuito per due mesi

Dimentica i vecchi piani complicati e le bollette salate: con la carta prepagata Lyca Mobile 5G Portin 599 la connettività diventa semplice, veloce e a prova di budget. Un’offerta smart, disponibile solo online, che ti mette in tasca 150 GB di internet 5G, minuti e SMS illimitati a un prezzo che sembra impossibile: appena 5,99 € al mese.

Due mesi di rinnovo gratuiti

Lyca Mobile presenta un’offerta estremamente competitiva: la carta prepagata 5G Portin 599, aquistabile solo online e pensata per chi vuole coniugare convenienza e massima velocità di navigazione. Con appena 5,99 € al mese, l’offerta mette a disposizione 150 GB di traffico dati su rete 5G, insieme a minuti e SMS illimitati.

Uno dei punti di forza dell’offerta è la possibilità di usufruire di 2 mesi di rinnovo gratis, un vantaggio che rende ancora più conveniente il passaggio a Lyca Mobile. La promo è disponibile esclusivamente online, con attivazione semplice e immediata tramite carta prepagata, senza vincoli o costi nascosti.

Roaming incluso in Europa

Il piano include anche 8 GB in roaming UE, permettendo di navigare senza pensieri anche quando si viaggia all’estero. Una soluzione perfetta per chi si sposta spesso in Europa e non vuole rinunciare alla stabilità di connessione garantita dal 5G.

Copertura e semplicità di attivazione

Lyca Mobile sfrutta la rete 5G nazionale garantendo ampia copertura e velocità elevate nelle principali città italiane. Attivare la carta prepagata è semplice: basta ordinare la SIM online, inserirla nel proprio dispositivo e iniziare subito a navigare senza complicazioni. Il tutto senza vincoli contrattuali e con la possibilità di ricaricare solo quando serve.

Una scelta trasparente e accessibile

La Lyca Mobile Carta prepagata 5G Portin 599 si posiziona tra le migliori opzioni attualmente disponibili, offrendo 150 GB, chiamate e messaggi illimitati, roaming europeo e due mesi gratuiti a un prezzo davvero imbattibile. Per conoscere l’offerta completa di Lyca Mobile clicca qui.