 Nuova offerta Lyca Mobile: 150 GB, roaming UE e rinnovo gratuito per due mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuova offerta Lyca Mobile: 150 GB, roaming UE e rinnovo gratuito per due mesi

Lyca Mobile lancia la carta prepagata 5G Portin 599: 150 GB, minuti e SMS illimitati, 8 GB in UE e 2 mesi gratis a soli 5,99 €.
Nuova offerta Lyca Mobile: 150 GB, roaming UE e rinnovo gratuito per due mesi
Tecnologia Mobile
Lyca Mobile lancia la carta prepagata 5G Portin 599: 150 GB, minuti e SMS illimitati, 8 GB in UE e 2 mesi gratis a soli 5,99 €.

Dimentica i vecchi piani complicati e le bollette salate: con la carta prepagata Lyca Mobile 5G Portin 599 la connettività diventa semplice, veloce e a prova di budget. Un’offerta smart, disponibile solo online, che ti mette in tasca 150 GB di internet 5G, minuti e SMS illimitati a un prezzo che sembra impossibile: appena 5,99 € al mese.

Attiva subito l’offerta di Lycamobile

Due mesi di rinnovo gratuiti

Lyca Mobile presenta un’offerta estremamente competitiva: la carta prepagata 5G Portin 599, aquistabile solo online e pensata per chi vuole coniugare convenienza e massima velocità di navigazione. Con appena 5,99 € al mese, l’offerta mette a disposizione 150 GB di traffico dati su rete 5G, insieme a minuti e SMS illimitati.

Uno dei punti di forza dell’offerta è la possibilità di usufruire di 2 mesi di rinnovo gratis, un vantaggio che rende ancora più conveniente il passaggio a Lyca Mobile. La promo è disponibile esclusivamente online, con attivazione semplice e immediata tramite carta prepagata, senza vincoli o costi nascosti.

Roaming incluso in Europa

Il piano include anche 8 GB in roaming UE, permettendo di navigare senza pensieri anche quando si viaggia all’estero. Una soluzione perfetta per chi si sposta spesso in Europa e non vuole rinunciare alla stabilità di connessione garantita dal 5G.

Copertura e semplicità di attivazione

Lyca Mobile sfrutta la rete 5G nazionale garantendo ampia copertura e velocità elevate nelle principali città italiane. Attivare la carta prepagata è semplice: basta ordinare la SIM online, inserirla nel proprio dispositivo e iniziare subito a navigare senza complicazioni. Il tutto senza vincoli contrattuali e con la possibilità di ricaricare solo quando serve.

Una scelta trasparente e accessibile

La Lyca Mobile Carta prepagata 5G Portin 599 si posiziona tra le migliori opzioni attualmente disponibili, offrendo 150 GB, chiamate e messaggi illimitati, roaming europeo e due mesi gratuiti a un prezzo davvero imbattibile. Per conoscere l’offerta completa di Lyca Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

MAXI powerbank da 27000 mAh, MAXI sconto del 60%: è INIU

MAXI powerbank da 27000 mAh, MAXI sconto del 60%: è INIU
Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione

Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione
Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold

Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold
Apple: sensori Samsung per la fotocamera in arrivo su iPhone 19

Apple: sensori Samsung per la fotocamera in arrivo su iPhone 19
MAXI powerbank da 27000 mAh, MAXI sconto del 60%: è INIU

MAXI powerbank da 27000 mAh, MAXI sconto del 60%: è INIU
Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione

Smartphone a scuola: dalla nota alla sospensione
Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold

Huawei Mate XTs: secondo smartphone tri-fold
Apple: sensori Samsung per la fotocamera in arrivo su iPhone 19

Apple: sensori Samsung per la fotocamera in arrivo su iPhone 19
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
8 set 2025
Link copiato negli appunti