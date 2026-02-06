Nuova offerta per NordVPN: prezzo mai visto per la VPN con questo codice

NordVPN si conferma la scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare a febbraio 2026. Il motivo è semplice: il servizio permette di sfruttare una VPN veloce e sicura, con la crittografia del traffico dati, una connessione senza limiti di banda e la possibilità di aggirare blocchi geografici.
A rendere ancora più conveniente la scelta di NordVPN è l’offerta in corso: per i nuovi utenti, infatti, è ora possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese, puntando sul piano di 2 anni che, con il codice sconto BLAZE1MO, aggiunge 4 mesi extra. In questo modo è possibile accedere al servizio per un totale di 28 mesi.
L’offerta in questione è accessibile direttamente dal sito di NordVPN e include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.
5 motivi per scegliere NordVPN a febbraio 2026
Ecco perché, in questo momento, NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN:
- il servizio permette di criptare il traffico dati in modo da navigare in sicurezza anche quando la connessione non è privata
- l’uso della VPN avviene con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento
- accesso al network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica durante la connessione
- possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda e di traffico dati
- possibilità di scegliere i piani Plus e Ultimate che aggiungono servizi extra come la protezione antimalware, il blocco di pubblicità e tracker, il monitoraggio di email, carte di credito e documenti di identità, il password manager e anche 1 TB di spazio cloud
Per sfruttare le offerte basta premere sul box qui di sotto. Scegliendo il piano biennale con il codice BLAZE1MO è possibile ottenere 28 mesi di utilizzo con un costo ridotto a 2,91 euro al mese.