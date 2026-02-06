Nuova offerta per NordVPN: prezzo mai visto per la VPN con questo codice

NordVPN si conferma la scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare a febbraio 2026. Il motivo è semplice: il servizio permette di sfruttare una VPN veloce e sicura, con la crittografia del traffico dati, una connessione senza limiti di banda e la possibilità di aggirare blocchi geografici.

A rendere ancora più conveniente la scelta di NordVPN è l’offerta in corso: per i nuovi utenti, infatti, è ora possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese, puntando sul piano di 2 anni che, con il codice sconto BLAZE1MO, aggiunge 4 mesi extra. In questo modo è possibile accedere al servizio per un totale di 28 mesi.

L’offerta in questione è accessibile direttamente dal sito di NordVPN e include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

5 motivi per scegliere NordVPN a febbraio 2026

Ecco perché, in questo momento, NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN:

il servizio permette di criptare il traffico dati in modo da navigare in sicurezza anche quando la connessione non è privata

in modo da navigare in sicurezza anche quando la connessione non è privata l’uso della VPN avviene con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento accesso al network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per a ggirare blocchi su base geografica durante la connessione

durante la connessione possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea , sempre senza limiti di banda e di traffico dati

, sempre senza limiti di banda e di traffico dati possibilità di scegliere i piani Plus e Ultimate che aggiungono servizi extra come la protezione antimalware, il blocco di pubblicità e tracker, il monitoraggio di email, carte di credito e documenti di identità, il password manager e anche 1 TB di spazio cloud

Per sfruttare le offerte basta premere sul box qui di sotto. Scegliendo il piano biennale con il codice BLAZE1MO è possibile ottenere 28 mesi di utilizzo con un costo ridotto a 2,91 euro al mese.