Nuova offerta Sky: hai TV, Sport e una Nintendo Switch GRATIS

L’intrattenimento e lo sport di qualità si fondono in un’offerta straordinaria da Sky e questa è l’occasione perfetta per fare la tua mossa vincente.

Per soli 30,90 euro al mese per 18 mesi anziché i 45€ al mese tradizionali, puoi abbonarti a Sky TV + Sky Sport e ricevere una Nintendo Switch gratis.

Sky TV e Sky Sport: come ricevere la Nintendo Switch gratis

Con Sky TV apri le porte a un mondo di contenuti coinvolgenti. Dagli show alle serie TV, dai documentari alle notizie e alle produzioni originali Sky, c’è qualcosa per tutti i gusti. Potrai accedere a un’ampia selezione di serie TV italiane e internazionali, spesso in contemporanea con gli Stati Uniti, per non perderti nemmeno un episodio.

Inoltre, Sky TV offre una ricca varietà di documentari che ti porteranno alla scoperta dei segreti della natura, del mondo animale, della storia, dell’attualità e della scienza. Questi documentari ti terranno incollato allo schermo mentre esplori mondi lontani e impari cose nuove ogni giorno.

E poi c’è Sky Sport: avrai accesso alla UEFA Champions League con ben 121 partite a stagione sulle 137 totali, alla UEFA Europa League e alla UEFA Europa Conference League. Se sei un fan delle corse, potrai goderti tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e di Formula 1, sempre in diretta.

E se il tennis è la tua passione, Sky Sport Tennis ti tiene aggiornato su eventi come Wimbledon e le Nitto ATP Finals. Ma le sorprese non finiscono qui: Sky Sport offre un’ampia copertura sportiva, dall’NBA al rugby, dal golf alle notizie in tempo reale, con approfondimenti e inchieste esclusive forniti da Sky Sport 24.

Ma la vera stella dell’offerta è la possibilità di ricevere una Nintendo Switch gratis. Tutto quello che devi fare è confermare l’abbonamento entro il 25 ottobre e riceverai la tua console a casa prima di Natale.

Questa offerta combinata Sky TV + Sky Sport + Nintendo Switch è un affare che non puoi permetterti di perdere. Fai la tua mossa vincente oggi stesso e preparati a vivere una nuova dimensione di intrattenimento e sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.