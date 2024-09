Nuova offerta Surfshark: VPN scontata dell’86%

Ecco una notizia che renderà felici tutti gli appassionati di sicurezza online: la nuova offerta di Surfshark. Se vi state lamentando perché non avete un VPN affidabile, adesso c’è questa grande occasione.

Surfshark propone l’enorme sconto dell’86% per tutti i nuovi clienti che sceglieranno il piano biennale con l’aggiunta di tre mesi extra gratuiti. C’è anche la garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni.

Con questa favolosa promozione, pagherete il piano Starter di Surfshark soltanto 2,19 euro + IVA al mese. Per ambire a qualcosa di più “corposo”, dovrete aggiungere 50 centesimi al mese per avere il piano Surfshark One. Questo pacchetto include non solo la VPN, ma anche un sistema antivirus integrato e altri strumenti di protezione per i vostri dati personali.

Scopri la nuova offerta di Surfshark

La connessione VPN di Surfshark è davvero ottima: sicura, senza limiti e piena di funzionalità. Il vostro traffico dati sarà protetto grazie alla crittografia e, cosa ancora più importante, il servizio aderisce alla politica “no log”, il che significa che la vostra attività online resterà anonima. Niente più tracciamenti indesiderati, banner pubblicitari invadenti o fastidiosi cookie che spuntano ad ogni clic.

La connessione VPN offerta da Surfshark è anche senza limiti di banda e di traffico dati. Avete quindi a disposizione un’infinità di gigabyte per navigare senza problemi. Inoltre, grazie al network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, potrete ottenere un indirizzo IP di un altro Paese, evitando così blocchi geografici e censure online.

L’attuale nuova offerta di Surfshark costa soltanto 2,19 euro + IVA al mese. Per sfruttare questa promozione, basta cliccare sul box qui sotto e attivare il piano di 24 mesi, ottenendo così un totale di 27 mesi. Non dimenticate la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione!