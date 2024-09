Nuova promo Cyberghost: 83% di sconto + 4 mesi gratuiti per il piano biennale

Perché è importante proteggere la propria privacy? I motivi sono tanti, primo tra tutti l’incolumità dell’identità digitale. La nuova promo di CyberGhost VPN capita a proposito, così anche tu puoi provvedere a farlo. Il costo è di 2,03€ al mese per l’abbonamento, a cui si aggiungono 4 mesi extra gratis.

Nuova promo Cyberghost: protezione e risparmio per tutti

Se abiti fuori dall’Italia o semplicemente ti fermi spesso al bar sotto casa e usi il Wi-Fi del locale per controllare la tua email, ti serve assolutamente Cyberghost VPN.

Usare le reti Wi-Fi pubbliche senza protezione è un grosso rischio. Grazie alla crittografia avanzata della VPN, la tua connessione sarà più sicura che mai, proteggendo password, informazioni bancarie e persino le foto nel tuo dispositivo.

Sei un appassionato di serie TV e film? CyberGhost ti serve anche in questo caso. Le piattaforme di streaming come Netflix e Disney+ spesso limitano i contenuti a seconda del paese in cui vive l’utente. Grazie alla VPN, potrai cambiare la tua posizione virtuale e accedere a cataloghi di tutti i tipi.

Questa VPN è ottima anche per coloro che lavorano da remoto, in quanto non ci sono limiti di banda e, quindi, la connessione viaggia al massimo delle possibilità. Pensaci: con un abbonamento di 28 mesi complessivi a un prezzo estremamente basso, CyberGhost è un investimento che dà i suoi frutti subito.

Insomma, con la nuova promo di CyberGhost, chiunque può diventare migliorare la sua navigazione online. Non è straordinario? Risparmi denaro, tuteli la tua sicurezza e godi di un’infinità di contenuti in streaming senza limiti geo-bloccati. Abbonati subito!