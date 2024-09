Nuova promo Internxt: piani a vita scontati fino all’87%

Ti piacerebbe sapere che i tuoi dati sono sempre al sicuro? Internxt ha appena lanciato una nuova promo che fa proprio al caso tuo. Questa offerta permette di ottenere piani di archiviazione cloud a vita scontati fino all’87%.

Lo spazio di archiviazione è crittografato e sicuro al 100%, ma anche accessibile da qualsiasi dispositivo. Finalmente potrai smettere di preoccuparti delle minacce del web e dedicarti a cose più serie, tipo scegliere il filtro giusto per la tua prossima foto da caricare.

Nuova promo di Internxt: caratteristiche e vantaggi

Perché scegliere Internxt? Innanzitutto, la crittografia AES-256 a zero conoscenza garantisce che solo tu possa accedere ai tuoi dati. Neanche il tool sa cosa stai archiviando, e questa è un’ottima notizia. A ciò si aggiunge la velocità senza limiti grazie ai server super performanti distribuiti in tutta Europa.

Un altro vantaggio? La ridondanza integrata. In pratica, i tuoi dati vengono copiati su più server in diversi paesi europei. Così, anche se il server principale andasse in tilt, i tuoi file rimarranno intatti e accessibili. Ma veniamo alle offerte. Ecco i dettagli sui piani scontati:

2 TB : solo 198 euro invece di 900 euro.

: solo invece di 900 euro. 5 TB : appena 418 euro invece di 1900 euro.

: appena invece di 1900 euro. 10 TB: soltanto 638 euro invece di 2900 euro.

Ogni piano include anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Così, se decidi che questo servizio non fa per te, puoi sempre riavere indietro i tuoi soldi.

Se ami rimandare ogni volta che si parla di backup e sicurezza dei dati, questa è la tua occasione per redimerti. Con Internxt, avrai i tuoi file sempre a portata di mano e protetti come mai prima d’ora.

Grazie alla nuova promo con sconto del 78%, hai adesso l’occasione unica per ottenere uno spazio di archiviazione cloud imprendibile, sicuro e a un prezzo ridicolmente vantaggioso. Meglio correre a dare un’occhiata e magari approfittare subito di questi sconti.