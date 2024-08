Nuova promo per NordVPN: sconto del 71% e 3 mesi extra di abbonamento

NordVPN ha lanciato una nuova offerta dedicata al suo piano biennale, ora disponibile con uno sconto fino al 71% e con 3 mesi extra di servizio (per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti della VPN). Grazie all’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese, con possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso integrale entro 30 giorni dall’attivazione. La VPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea.

Per gli utenti più esigenti, inoltre, ci sono i piani Plus e Ultimate, che aggiungono servizi aggiuntivi come il sistema per il blocco di pubblicità e tracker, la protezione anti-malware, il password manager e 1 TB in cloud (con la versione Ultimate). Tutte le versioni della VPN sono attivabili direttamente tramite il sito ufficale di NordVPN, accessibile qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

NordVPN: ecco la nuova offerta

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN:

con protezione della crittografia

con una politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento con una connessione senza limiti di banda

con possibilità di utilizzo della VPN su 10 dispositivi , anche in contemporanea

, anche in contemporanea con possibilità di sfruttare oltre 5 mila server sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP in un altro Paese

NordVPN è ora disponibile al prezzo di:

3,59 euro al mese con la versione base

con la versione 4,49 euro al mese con la versione Plus

con la versione 6,99 euro al mese con la versione Ultimate

I prezzi si riferiscono al piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di servizio. L’offerta prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare la VPN basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.