Nuova Promo Virgin Fibra: 3 mesi di Infinity+ gratis

Come indicato nella nuova promozione per i potenziali clienti Virgin Fibra, riceverai in omaggio tre mesi di prova del servizio Infinity+.

È importante notare che il servizio verrà automaticamente disattivato al termine del terzo mese.

Per usufruire dell’opportunità, che rimane valida per le attivazioni fino al 30 settembre 2023, salvo proroghe o modifiche, i potenziali clienti hanno la possibilità di abbonarsi a qualsiasi pacchetto disponibile presso il fornitore del servizio.

Si raccomanda comunque di verificare preventivamente la copertura accedendo alla piattaforma online.

3 mesi di Infinity+ gratis con Virgin Fibra

Secondo Virgin Fibra, in media, sono necessari circa 7 giorni lavorativi per attivare l’offerta una volta pagato il contributo di attivazione.

Successivamente, una volta entrata in vigore l’offerta, al cliente verrà inviata una e-mail contenente il codice promozionale.

Questo codice deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023, in particolare sulla piattaforma Infinity+.

Come riportato sul sito ufficiale di Virgin Fibra, la pagina dedicata alla promozione spiega che Infinity+ è il Channel di Mediaset Infinity.

Infinity+ offre una vasta gamma di contenuti in streaming, inclusi film, serie TV e cartoni animati. Gli utenti hanno anche la possibilità di guardare i contenuti nella lingua originale con i sottotitoli.

Oltre alla sua vasta libreria di contenuti, il servizio offre anche la possibilità di trasmettere contenuti in streaming con una straordinaria qualità 4K.

Inoltre, gli abbonati a Premiere Infinity+ avranno l’opportunità di godere di anteprime esclusive delle ultime uscite cinematografiche.

Tuttavia, è importante notare che l’attuale promozione offerta da Virgin Fibra, che include tre mesi di accesso gratuito, non include le partite di calcio della UEFA Champions League.

Come affermato in precedenza, l’offerta promozionale per Infinity + è applicabile a tutti i pacchetti disponibili dell’operatore.

Questi pacchetti includono Virgin Fibra Pura, Virgin Fibra & Fitness e Virgin Fibra for Active, con l’ultima opzione accessibile esclusivamente agli attuali clienti Virgin Active.

Ma qual è quello più conveniente attualmente? Virgin Fibra Pura a 24,49 euro al mese, che offre velocità di download fino a 1 Gbps e velocità di upload fino a 300 Mbps. Per abbonarsi, cliccare sul link qui sotto.

