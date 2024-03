La nuova PS5 Slim torna a -77€, venduta da Amazon

Segnaliamo oggi una grande occasione per chi vuole acquistare la nuova PS5 Slim: è in sconto record a -77 euro, venduta e spedita direttamente da Amazon. È la versione riprogettata della piattaforma videoludica più desiderata del momento, resa più piccola e più leggera rispetto al modello precedente, così da andare incontro alle esigenze manifestate dagli appassionati.

Maxi sconto su PS5 Slim: Amazon la vende a -77€

Si tratta della Standard Edition, dotata del lettore per i giochi su disco. Un’altra novità è quella che vede la presenza di un’unità SSD da 1 TB (più capiente rispetto al passato) per il salvataggio dei titoli e dei contenuti. Ha in dotazione il controller DualSense progettato da Sony per un’esperienza di gaming senza compromessi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione della console.

Ricapitolando, in questo momento c’è la possibilità di acquistare la nuova PS5 Slim in sconto di 77 euro rispetto al listino ufficiale Sony, al prezzo finale di soli 472 euro invece di 549 euro. La riduzione della spesa è applicata in automatico (non servono coupon da attivare né codici promozionali). Come già scritto in apertura, è venduta e spedita direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio garantita entro domani (verificare le tempistiche precise nella scheda del prodotto).

