 Pubblicità YouTube impossibile da chiudere: bug o strategia?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuova pubblicità YouTube impossibile da chiudere: bug o strategia?

YouTube sta testando un nuovo formato pubblicitario, un banner senza tasto di chiusura che resta sullo schermo per circa 30 secondi.
Nuova pubblicità YouTube impossibile da chiudere: bug o strategia?
Informatica App e Software
YouTube sta testando un nuovo formato pubblicitario, un banner senza tasto di chiusura che resta sullo schermo per circa 30 secondi.

Le pubblicità doppie prima dei video. La guerra agli adblocker. I piani Premium che cambiano ogni tre mesi. I popup sull’abbonamento mentre si cerca solo di ascoltare una canzone in santa pace. Si poteva fare di peggio? YouTube ha trovato il modo, un banner pubblicitario senza la X per chiuderlo. Nessun pulsante, nessuna via di fuga…

Nuovo banner pubblicitario è senza tasto di chiusura, YouTube sta tirando troppo la corda

Diversi utenti su Reddit hanno segnalato un nuovo formato pubblicitario, un banner che compare in basso a sinistra del player video. Fin qui, niente di nuovo, YouTube usa banner sovrapposti ai video da anni. La novità è che questo banner non ha il tasto di chiusura. C’è un menu a tre puntini che permette di “respingere” la pubblicità, indicando a YouTube che non si è interessati al prodotto. Peccato che cliccarci sopra non serva a nulla: il banner resta lì.

Gli utenti hanno provato di tutto. Chiudere e riaprire la scheda del browser. Forzare la chiusura dell’app su smartphone. Ricaricare la pagina. Il risultato è sempre lo stesso, il banner ricompare. Secondo le segnalazioni, bisognerebbe aspettare circa 30 secondi perché scompaia da solo, un’eternità quando si vuole guardare un video.

Bug o strategia?

È possibile che si tratti di un bug. Ma conoscendo YouTube e la sua storia d’amore incondizionata con la pubblicità, nutrire dubbi è legittimo. La piattaforma ha dimostrato più volte di essere disposta a rendere l’esperienza degli utenti gratuiti progressivamente più sgradevole per spingerli verso l’abbonamento Premium. Ogni nuova pubblicità non skippabile, ogni pop-up in più, ogni formato più invasivo fa parte di una strategia precisa: rendere la versione gratuita così fastidiosa che pagare diventa l’unica scelta razionale.

Un banner senza tasto di chiusura è perfettamente in linea con questa logica. Non è abbastanza invasivo da far infuriare tutti, ma è abbastanza fastidioso da mettere a dura prova la pazienza. La famosa rana nella pentola d’acqua che si scalda lentamente.

Per ora il formato sembra limitato a un test su un numero ristretto di utenti. Se le lamentele su Reddit sono un indicatore, la reazione non è esattamente entusiasta. Ma quando mai le lamentele degli utenti hanno fermato YouTube?!

Fonte: Reddit

Pubblicato il 4 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Italia spaccata sull'adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico

Italia spaccata sull'adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico
Chrome passa agli aggiornamenti ogni due settimane, cosa cambia

Chrome passa agli aggiornamenti ogni due settimane, cosa cambia
Android condivide la posizione dei bagagli con le compagnie aeree

Android condivide la posizione dei bagagli con le compagnie aeree
Programmi di fatturazione elettronica: i migliori software del 2026

Programmi di fatturazione elettronica: i migliori software del 2026
Italia spaccata sull'adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico

Italia spaccata sull'adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico
Chrome passa agli aggiornamenti ogni due settimane, cosa cambia

Chrome passa agli aggiornamenti ogni due settimane, cosa cambia
Android condivide la posizione dei bagagli con le compagnie aeree

Android condivide la posizione dei bagagli con le compagnie aeree
Programmi di fatturazione elettronica: i migliori software del 2026

Programmi di fatturazione elettronica: i migliori software del 2026
Tiziana Foglio
Pubblicato il
4 mar 2026
Link copiato negli appunti