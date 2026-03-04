Nuova pubblicità YouTube impossibile da chiudere: bug o strategia?

Le pubblicità doppie prima dei video. La guerra agli adblocker. I piani Premium che cambiano ogni tre mesi. I popup sull’abbonamento mentre si cerca solo di ascoltare una canzone in santa pace. Si poteva fare di peggio? YouTube ha trovato il modo, un banner pubblicitario senza la X per chiuderlo. Nessun pulsante, nessuna via di fuga…

Nuovo banner pubblicitario è senza tasto di chiusura, YouTube sta tirando troppo la corda

Diversi utenti su Reddit hanno segnalato un nuovo formato pubblicitario, un banner che compare in basso a sinistra del player video. Fin qui, niente di nuovo, YouTube usa banner sovrapposti ai video da anni. La novità è che questo banner non ha il tasto di chiusura. C’è un menu a tre puntini che permette di “respingere” la pubblicità, indicando a YouTube che non si è interessati al prodotto. Peccato che cliccarci sopra non serva a nulla: il banner resta lì.

Gli utenti hanno provato di tutto. Chiudere e riaprire la scheda del browser. Forzare la chiusura dell’app su smartphone. Ricaricare la pagina. Il risultato è sempre lo stesso, il banner ricompare. Secondo le segnalazioni, bisognerebbe aspettare circa 30 secondi perché scompaia da solo, un’eternità quando si vuole guardare un video.

Bug o strategia?

È possibile che si tratti di un bug. Ma conoscendo YouTube e la sua storia d’amore incondizionata con la pubblicità, nutrire dubbi è legittimo. La piattaforma ha dimostrato più volte di essere disposta a rendere l’esperienza degli utenti gratuiti progressivamente più sgradevole per spingerli verso l’abbonamento Premium. Ogni nuova pubblicità non skippabile, ogni pop-up in più, ogni formato più invasivo fa parte di una strategia precisa: rendere la versione gratuita così fastidiosa che pagare diventa l’unica scelta razionale.

Un banner senza tasto di chiusura è perfettamente in linea con questa logica. Non è abbastanza invasivo da far infuriare tutti, ma è abbastanza fastidioso da mettere a dura prova la pazienza. La famosa rana nella pentola d’acqua che si scalda lentamente.

Per ora il formato sembra limitato a un test su un numero ristretto di utenti. Se le lamentele su Reddit sono un indicatore, la reazione non è esattamente entusiasta. Ma quando mai le lamentele degli utenti hanno fermato YouTube?!