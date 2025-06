Nuova truffa su Facebook: il tuo account è a rischio

Una nuova truffa su Facebook sta mettendo in pericolo milioni di utenti in tutta Italia. Si tratta di una falsa comunicazione che sembra essere inviata da Meta, l’azienda che gestisce il famoso social network. Pur avendo tutta la struttura dei raggiri di phishing, questa truffa viene distribuita tramite Messenger, l’app di messaggistica istantanea della piattaforma.

Il messaggio avvisa l’utente che il suo account sarà eliminato definitivamente perché sono state violate le linee guida del social network. In realtà nulla di tutto questo è vero e inviato da Meta. I cybercriminali cercano invece di generare panico e senso di urgenza nella vittima affinché clicchi su un link contenuto all’interno della comunicazione.

Questo link rimanda a una pagina che sembra, in tutto e per tutto, la pagina di accesso di Facebook, ma si tratta di una truffa. Infatti, è una riproduzione accurata della pagina. Una volta inserite le credenziali di accesso, la vittima fornisce nome utente e password ai criminali che si appropriano dell’account con conseguenze davvero pericolose, come il furto di identità.

Come riconoscere la nuova truffa su Facebook e proteggere l’account

Per riconoscere la nuova truffa su Facebook devi esserne a conoscenza e informati. Il messaggio inviato dai cybercriminali è questo: “Ciao Avviso sull’account! Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook, poiché abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da altri account che segnalavano il tuo account. Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta valutazione, in conformità con la nostra politica di tutela della proprietà intellettuale“.

Per proteggere il tuo account da un potenziale furto devi fare molta attenzione a non cliccare mai sui link contenuti in questi messaggi. Inoltre, è indispensabile non inserire mai credenziali di accesso, come nome utente e password, su pagine sconosciute, raggiunte tramite link contenuti in messaggi o email, anche se sembrano comunicazioni ufficiali.

Proteggi tutti i tuoi account con l’autenticazione a due fattori. Così bloccherai qualsiasi accesso non autorizzato al tuo account di Facebook, evitando le conseguenze di questa nuova truffa.