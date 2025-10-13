Nuova truffa phishing ai cittadini della Lombardia: l'alert della Polizia Postale

Recentemente, la Polizia Postale ha lanciato l’allarme a causa di una nuova truffa phishing destinata ai cittadini della Regione Lombardia. Si tratta di una massiccia campagna particolarmente insidiosa che rischia di mettere in pericolo molti utenti. Se sei tra le potenziali prede dei cybercriminali presta molta attenzione alla tecnica per non cadere nella trappola.

Secondo le informazioni fornite dalle forze dell’ordine si tratta di una email che ha per tema un presunto mancato pagamento di prestazioni sanitarie. Ecco qui il testo ufficiale di questa finta comunicazione che sta mettendo in pericolo migliaia di cittadini quando viene recapitata nella loro casella di posta elettronica:

“Istruzioni Obbligatorie per il Pagamento – Bonifico Bancario. L’importo totale da saldare è di € 40,10 entro e non oltre la data indicata nell’email. L’importo include sanzioni amministrative e spese di comunicazione. Utilizzare i seguenti dati per effettuare il bonifico bancario. L’uso corretto della causale di pagamento è essenziale per la corretta registrazione del versamento e la chiusura della Sua pratica“.

Questa nuova truffa phishing contiene tutte le caratteristiche del raggiro perfetto. Infatti, la comunicazione, con toni intimidatori, conclude: “ATTENZIONE: Il mancato pagamento entro la scadenza indicata nell’email di avviso comporterà l’avvio delle procedure legali di recupero coattivo del credito, con aggravio di spese a Suo carico“.

Nuova truffa phishing in Lombardia: i consigli della Polizia Postale

La nuova truffa phishing destinata ai cittadini della Regione Lombardia si sta diffondendo in questi giorni e a parlarne è proprio la Polizia Postale che ha individuato il raggiro. Gli esperti delle forze dell’ordine consigliano di non agire in preda al panico e all’agitazione. Prima è importante prendersi del tempo per riflettere sul testo ricevuto e la richiesta indicata.

Facendo questo si scopre che l’IBAN indicato per saldare il presunto debito non è italiano, ma spagnolo. Questo è un elemento fondamentale che smaschera questa truffa pericolosa. Se anche tu l’hai ricevuta o la riceverai segnala l’accaduto alla Polizia Postale così che possano continuare le indagini e scoprire i colpevoli.