Nuova Truffa SMS e Mail sta rovinando molti utenti

Molti utenti stanno avendo seri problemi a causa di una nuova e pericolosa truffa SMS e Mail. L’avvertimento arriva direttamente dalla Polizia Postale che sta pubblicando avvisi sulle sue pagine social e sul suo sito web ufficiale. Si tratta di una situazione particolarmente ostica per tutti coloro che interagiscono con messaggi di testo e posta elettronica.

Gli esperti della Polizia Postale hanno spiegato: “Nelle ultime settimane abbiamo registrato un aumento di truffe che utilizzano il nome dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per rubare dati personali ai destinatari di SMS ingannevoli, che sembrano provenire dall’INPS“. Una situazione preoccupante che richiede da parte nostra molta attenzione.

“Le false comunicazioni, inviate tramite SMS, ma anche su posta elettronica, invitano ad aggiornare il profilo su un sito fraudolento, che riproduce nell’aspetto la piattaforma ufficiale dell’INPS, dove si chiede di inserire dati anagrafici, codice IBAN, documenti d’identità, buste paga e in alcuni casi anche un selfie o un breve video che riprenda il volto“, continuano gli agenti delle Forze dell’Ordine.

L’obiettivo di questa nuova truffa SMS e Mail che si sta diffondendo? “Creazione di false identità SPID, una tipologia di truffa particolarmente subdola che sfrutta una vulnerabilità strutturale del sistema d’identità digitale. Se vengono utilizzati Identity Provider differenti, il Sistema SPID autorizza la coesistenza di più identità valide per lo stesso codice fiscale. L’attivazione di un doppio SPID non blocca l’accesso del primo, motivo che non consente al legittimo titolare di accorgersi nell’immediato del furto d’identità subito e permette al truffatore di accedere indisturbato ai portali della Pubblica Amministrazione, sottrarre crediti fiscali, modificare IBAN registrati“.

Come difendersi dalla nuova truffa SMS e Mail

Come puoi difenderti dalla nuova truffa SMS e Mail che ha come obiettivo il furto della tua identità digitale? La Polizia Postale ha redatto un vademecum per non cadere in questa trappola, fatto di alcuni semplici passaggi che sono poi buone abitudini da avere quando si interagisce con contenuti arrivati tramite messaggi di testo e posta elettronica.

Prima di tutto è importante sapere che nessun ente statale invia comunicazioni contenenti link per l’accesso diretto al proprio profilo o per la modifica delle proprie informazioni personali. Inoltre, in nessuna delle comunicazioni ufficiali vengono chieste informazioni di pagamento e dettagli particolari legati a carte di credito, IBAN e altro.

Infine, è importantissimo non cliccare mai su questi link. Evita anche di inviare foto o documenti personali.