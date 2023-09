La nuova versione Firefox 117 presenta la traduzione integrata

Firefox, il popolare browser open source di Mozilla, ha rilasciato la sua nuova versione 117, che introduce una delle funzioni più attese dagli utenti: la traduzione integrata delle pagine web. Con questa funzione, Firefox si allinea a Chrome, il browser di Google che offre da tempo la possibilità di tradurre le pagine web in diverse lingue con un semplice clic. Fino a ora su Firefox non era presente una funzione di traduzione integrata, ma era necessario per tradurre un sito web usare un’estensione di Firefox.

Attivare la nuova funzione di traduzione integrate su Firefox

La versione 117 di Firefox arricchisce il browser con la funzione di traduzione integrata, una funzione che gli utenti desideravano da tempo e che era già presente in altri browser. Con questa funzione, Firefox permette di tradurre le pagine web in diverse lingue senza dover usare servizi esterni o plugin.

Attenzione! La versione non è attiva automaticamente, ma è necessario procedere attraverso il browser per renderla visibile. Nello specifico, per attivare la funzionalità di traduzione integrata è necessario procedere si Firefox e digitare sulla barra di ricerca “about:config”, per poi accettare e proseguire. Dopodiché nella barra di ricerca, dove viene indicato “cerca nome preferenza”, inserire “browser.translations.enable” a questo punto è sufficiente selezionare il tasto a destra e passare da “False” a “True”. Per poter vedere la nuova funzione però manca ancora un passaggio, è infatti necessario riavviare il browser. Infine, sarà sufficiente aprire Firefox raggiungere un sito web in un’altra lingua e selezionare l’icona in alto per procedere con la traduzione. Le lingue supportare sono nove nello specifico; bulgaro, francese, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghese, spagnolo, tedesco.

Prima dell’aggiornamento 117 era necessario utilizzare l’estensione per Firefox: Firefox Translations, basata su Bergamot, un progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea, che utilizza l’intelligenza artificiale per creare dei modelli di traduzione automatica neurali. I modelli sono in grado di tradurre il testo in modo rapido e accurato, cercando di garantire privacy e la sicurezza degli utenti, oltre che la qualità e la velocità della traduzione. La funzione di traduzione integrata di Firefox è stata accolta con entusiasmo dagli utenti, sicuramente questa novità rende il browser più comodo e inclusivo. Mozilla ha anche dichiarato di voler espandere la funzione ad altre lingue e ad altre piattaforme in futuro.

La funzione di traduzione integrata è solo una delle tante novità che Firefox ha introdotto nel nuovo aggiornamento. Tra le altre, ha esteso anche il supporto per la compilazione automatica delle carte di credito. Infatti, con il nuovo aggiornamento la compilazione automatica delle carte di credito è disponibile su Firefox nelle versioni locali IT, ES, AT, BE e PL, consentendo agli utenti di effettuare acquisti online in modo più rapido e sicuro.