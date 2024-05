Occasione da non perdere per il Family Day: pCloud al -65%

Il Family Day ti obbliga a considerare l’offerta di pCloud, che propone lo sconto del 65% sui suoi piani di abbonamento a vita. Nell’offerta è inclusa la funzionalità Encryption, fondamentale per proteggere la privacy e la sicurezza dei file personali, visto che crittografa i dati direttamente sul dispositivo, impedendo così l’accesso a terzi. I piani in promo consentono di estendere il servizio cloud fino a 5 utenti. Ognuno di loro disporrà del suo spazio di archiviazione personale.

Family Day: un affare irrinunciabile con pCloud

Non solo è semplice da usare, ma pCloud supporta tutti i dispositivi: da smartphone e tablet, sia Android che iOS, fino ai computer con sistemi operativi Windows, macOS e Linux. Puoi accedere ai tuoi dati tramite un’app dedicata o attraverso l’interfaccia web del servizio. Se vuoi maggiori dettagli, vai al sito ufficiale di pCloud.

Il servizio offre diverse opzioni di abbonamento, con pacchetti da 2 TB, 5 TB e 10 TB, pensati per famiglie che necessitano di diversi volumi di spazio. Oltre alla Encryption, pCloud consente la riproduzione dei contenuti multimediali direttamente dal cloud tramite il suo player integrato, senza necessità di scaricarli. Hai anche a disposizione il backup diretto da altri servizi come Dropbox, Facebook, Google Drive, per citarne alcuni. Vuoi una panoramica dei piani in offerta? Eccoli:

2TB a 399 euro ;

; 5TB a 599 euro ;

; 10TB a 1.049 euro.

Questi prezzi sono già scontati. Hai pochi giorni di tempo per aderire alla promo Family Day di pCloud. Se ti lasci sfuggire questa grande opportunità, sarebbe un peccato. Protezione avanzata dei dati, funzionalità all’avanguardia e ampi spazi cloud: pCloud ha tutto ciò che ti serve. Acquista subito il piano a vita!