Nuova versione di MyloBot: sextortion via email

MyloBot è uno dei malware più pericolosi in circolazione, dato che può eseguire diverse attività dannose, tra cui creare una botnet di computer infetti. La versione più recente permette ai cybercriminali di ricattare le ignare vittime, chiedendo il pagamento di una somma di denaro per evitare la condivisione di video compromettenti. Questo e altri tipi di attacco possono essere bloccati da una soluzione di sicurezza, come Panda Dome Essential. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento con uno sconto del 50%.

MyloBot: sextortion via email

MyloBot è un malware multi-stadio, in quanto esegue una serie di azioni in sequenza per evitare di essere rilevato (offuscamento), rimanere in esecuzione sul computer (persistenza), contattare il server remoto di C&C (command and control) e installare il payload (eseguibile). Una delle novità della versione 2022 è l’invio di un messaggio via email che contiene l’indirizzo del portafoglio per il versamento di 2.732 dollari in Bitcoin.

L’autore afferma di aver utilizzato la webcam del computer per registrare l’utente durante la visione di video su siti per adulti. Se non viene pagata la somma richiesta, una copia della registrazione verrà inviata a tutti i contatti presenti nella rubrica del client di posta elettronica.

Per bloccare queste e altre minacce informatiche è consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Una delle più affidabili è Panda Dome Essential. La suite della software house spagnola include antivirus, firewall e VPN (150 MB/giorno). Sono inoltre presenti i tool per la protezione della rete WiFi e la scansione dei dispositivi esterni.

Sfruttando la promozione attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno a 17,49 euro (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente si può sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.