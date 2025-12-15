 Nuova VPN? Con l'Offerta di Natale è il momento di puntare su NordVPN
Con l'Offerta di Natale è possibile attivare NordVPN a un prezzo davvero super: ecco la promo da attivare oggi per la migliore VPN sul mercato.
Con l’Offerta di Natale di NordVPN è possibile attivare la migliore VPN con un prezzo super. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (bisogna inserire il codice promo BLAZE1MO) è possibile ridurre il costo del servizio fino a 2,88 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

nordvpn offerta

La VPN da attivare a Natale

È il momento giusto per attivare una VPN e, quindi, navigare in sicurezza, anche dall’estero. Con NordVPN è possibile attivare una VPN completa e illimitata, in grado di garantire un accesso a Internet sicuro e senza tracciamento. La VPN include la protezione della crittografia per il traffico dati oltre a una politica no log.

In aggiunta, il servizio prevede un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile “spostare” il proprio IP in un altro Paese, evitando blocchi geografici e censure online durante l’uso della VPN.

Per chi sceglie NordVPN c’è la possibilità di accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda, sfruttando le app messe a disposizione dal servizio per tutti i sistemi operativi principali.

Grazie all’Offerta di Natale è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. La promozione riguarda l’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (con il codice BLAZE1MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per attivare subito la promo, valida solo per un breve periodo, basta premere sul box qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta, in questo momento, per poter contare su una VPN illimitata e sicura, in grado di offrire prestazioni ottimali e una connessione sempre molto veloce.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

15 dic 2025
