 Nuova VPN? Con l'Offerta di Natale è il momento giusto per scegliere NordVPN
La nuova offerta di Natale di NordVPN permette di ridure il costo del servizio fino a 2,88 euro al mese: ecco la promo da attivare subito.
Sicurezza VPN
Con la nuova Offerta di Natale è possibile accedere a NordVPN sfruttando condizioni davvero vantaggiose: la VPN, infatti, è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie anche al codice sconto BLAZE1MO da aggiungere al momento del pagamento). L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso e può essere attivata premendo sul box qui di sotto e raggiungendo il sito ufficiale di NordVPN. La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

La VPN da scegliere a Natale 2025

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN in grado di garantire la protezione della crittografia, per un accesso a Internet più sicuro anche quando si usa una connessione non sicura.

C’è poi una politica no log che assicura l’uso della VPN senza alcun tracciamento. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, andando così ad aggirare facilmente blocchi geografici e censure online.

L’uso della VPN, inoltre, prevede la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, senza alcuna limitazione di banda, in modo da poter proteggere la connessione di tutti i propri dispositivi.

La promozione di Natale abbatte il costo di NordVPN: il servizio ora è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al codice BLAZE1MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. Si tratta di una promo flash che NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti in occasione del periodo natalizio. Per chi è alla ricerca di una nuova VPN, quindi, questa è l’opzione giusta per poterne attivare una con un rapporto qualità/prezzo davvero al top.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 dic 2025

