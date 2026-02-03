 Nuova VPN? Ecco perché Surfshark con quest'offerta è un'occasione imperdibile
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuova VPN? Ecco perché Surfshark con quest'offerta è un'occasione imperdibile

Surfshark è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata: ecco la promo da attivare oggi che garantisce uno sconto netto sul costo.
Nuova VPN? Ecco perché Surfshark con quest'offerta è un'occasione imperdibile
Sicurezza VPN
Surfshark è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata: ecco la promo da attivare oggi che garantisce uno sconto netto sul costo.

Per attivare una nuova VPN è possibile scegliere oggi Surfshark. Il servizio, da tempo punto di riferimento assoluto del settore, è ora protagonista di una promo da cogliere all’offerta. Grazie all’offerta speciale in corso sul sito ufficiale di Surfshark, infatti, è ora possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto  a 1,99 euro al mese anziché 5,57 euro, andando a scegliere il piano di 24 mesi + 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto

Attiva qui l’offerta di Surfshark

offerta surfshark

Perché Surfshark è la VPN da scegliere oggi

Surfshark VPN è il servizio giusto per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN completa, vantaggiosa e illimitata, grazie anche a un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, di navigare in sicurezza anche quando si utilizza una connessione non privata.

L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica “zero log” e, quindi, il servizio non raccoglie i dati di utilizzo dell’utente che non viene tracciato quando si connette con la VPN. Ad arricchire le potenzialità di Surfshark c’è un network di oltre 3 mila serve che consente di aggirare blocchi geografici durante la navigazione.

Surfshark, inoltre, mette a disposizione servizi aggiuntivi che possono integrare la VPN per garantire una maggiore sicurezza (protezione contro virus e malware, tool di difesa contro truffe e spam, blocco degli annunci e dei tracker). Sfruttando la promozione in corso, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

OpenClaw: centinaia di skill infette per agenti AI

OpenClaw: centinaia di skill infette per agenti AI
Malware Android distribuito tramite Hugging Face

Malware Android distribuito tramite Hugging Face
VPN illimitata da attivare a febbraio 2026: prezzo super per NordVPN

VPN illimitata da attivare a febbraio 2026: prezzo super per NordVPN
Notepad++ svela dettagli sulla vulnerabilità di WinGup

Notepad++ svela dettagli sulla vulnerabilità di WinGup
OpenClaw: centinaia di skill infette per agenti AI

OpenClaw: centinaia di skill infette per agenti AI
Malware Android distribuito tramite Hugging Face

Malware Android distribuito tramite Hugging Face
VPN illimitata da attivare a febbraio 2026: prezzo super per NordVPN

VPN illimitata da attivare a febbraio 2026: prezzo super per NordVPN
Notepad++ svela dettagli sulla vulnerabilità di WinGup

Notepad++ svela dettagli sulla vulnerabilità di WinGup
Davide Raia
Pubblicato il
3 feb 2026
Link copiato negli appunti