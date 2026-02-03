Nuova VPN? Ecco perché Surfshark con quest'offerta è un'occasione imperdibile

Per attivare una nuova VPN è possibile scegliere oggi Surfshark. Il servizio, da tempo punto di riferimento assoluto del settore, è ora protagonista di una promo da cogliere all’offerta. Grazie all’offerta speciale in corso sul sito ufficiale di Surfshark, infatti, è ora possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese anziché 5,57 euro, andando a scegliere il piano di 24 mesi + 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto

Perché Surfshark è la VPN da scegliere oggi

Surfshark VPN è il servizio giusto per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN completa, vantaggiosa e illimitata, grazie anche a un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, di navigare in sicurezza anche quando si utilizza una connessione non privata.

L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica “zero log” e, quindi, il servizio non raccoglie i dati di utilizzo dell’utente che non viene tracciato quando si connette con la VPN. Ad arricchire le potenzialità di Surfshark c’è un network di oltre 3 mila serve che consente di aggirare blocchi geografici durante la navigazione.

Surfshark, inoltre, mette a disposizione servizi aggiuntivi che possono integrare la VPN per garantire una maggiore sicurezza (protezione contro virus e malware, tool di difesa contro truffe e spam, blocco degli annunci e dei tracker). Sfruttando la promozione in corso, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano da 28 mesi.

