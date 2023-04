Nuova VPN Kaspersky: con Wireguard velocità super e non solo

Il settore delle Virtual Private Network presenta una serie di provider pressoché infinita. Negli ultimi anni, infatti, sono fiorite diverse aziende che si occupano di questo settore.

Per avere adeguate certezze, sia in termini di protezione che di performance, affidarsi a una VPN con un nome che garantisce qualità è essenziale. Sotto questo punto di vista Kaspersky VPN Secure Connection non necessita di particolari presentazioni.

Si tratta di uno strumento curato dai produttori del celebre antivirus, con una società attiva nel settore della sicurezza digitale dal 1997.

Se già questo marchio è una certezza per i consumatori, l’ultima versione della VPN proposta dall’azienda risulta ancora più convincente.

Grazie all’introduzione del protocollo Wireguard, infatti, la VPN di Kaspersky è ancora più veloce e sicura rispetto al passato.

Kaspersky VPN Secure Connection: protocollo Wireguard, dark mode e tanto altro

Il protocollo Wireguard, conosciuto per essere delle migliori soluzioni per rapporto sicurezza/perfomance, non è l’unica introduzione recente da segnalare per la VPN di Kaspersky. Per esempio, l’app è ora disponibile con una dark mode.

Al di là di questa introduzione estetica, è bene segnalare anche un numero maggiore di server a disposizione per l’utente. Nello specifico, nel corso di questi primi mesi del 2023, sono stati introdotti nodi in città come:

Dhaka, in Bangladesh ;

; Vaduz, in Liechtenstein ;

; Novosibirsk, in Russia ;

; Shangai, in Cina.

Di base, poi, Kaspersky VPN Secure Connection si dimostra con solide basi, con un alto livello di privacy, legato alla completa assenza di registrazioni riguardanti cronologia, ricerche e siti visitati.

Una protezione apprezzabile, a cui va abbinata la potenziale scelta tra più di 2.000 server sparsi in 70 paesi.

E per quanto riguarda i costi?

Kaspersky VPN Secure Connection è in grado di proteggere fino a 5 dispositivi con un singolo account.

Questo è disponibile per il prezzo, alquanto contenuto, di appena 29,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.