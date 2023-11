Nuova VPN per il Black Friday: ora bastano 1,54 euro al mese

Il mese del Black Friday è il periodo giusto per attivare una nuova VPN, scegliendo un servizio di qualità con la possibilità di dare un taglio netto al prezzo. In questo momento, la soluzione giusta arriva da AtlasVPN che, con la promozione in corso, costa appena 1,54 euro al mese.

L’offerta è legata al piano biennale con 6 mesi gratis extra, per un accesso illimitato alla VPN per 30 mesi a prezzo bloccato. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di AtlasVPN tramite il link seguente.

VPN per il Black Friday: l’offerta giusta è AtlasVPN

AtlasVPN, in questo momento, è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN andando a minimizzare i costi ma senza compromessi sulla qualità del servizio.

Con AtlasVPN, infatti, è possibile accedere a un servizio VPN con traffico dati protetto dalla crittografia, con protocollo WireGuard e sistema MultiHop che consente di ottenere di crittografare il traffico già crittografato per aggiungere un nuovo livello di sicurezza. In più, la VPN adotta una politica no log senza compromessi di alcun tipo.

AtlasVPN garantisce anche una connessione illimitata, sia in termini di traffico dati che per quanto riguarda la banda disponibile. Il servizio, inoltre, permette l’utilizzo con un numero illimitato di dispositivi e mette a disposizione un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese.

Con l’offerta del Black Friday è possibile attivare la VPN a prezzo ridotto. La promozione in corso, infatti, riduce il costo ad appena 1,54 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 6 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

AtlasVPN prevede la fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di circa 46 euro, oltre a una Garanzia soddisfatti o rimborsati da esercitare entro i primi 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.