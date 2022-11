Nuova VPN per il Black Friday? Surfshark costa appena 2 euro al mese

Con le offerte del Black Friday bastano 2 euro al mese per accedere ad una VPN sicura e veloce in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti alla ricerca di una connessione protetta. L’offerta da cogliere al volo in questo momento arriva da Surfshark che mette a disposizione uno sconto dell’84% sul suo abbonamento biennale.

Scegliendo il piano biennale di Surfshark in occasione del Black Friday, infatti, si riceveranno 2 mesi gratis (per un totale di 26 mesi di servizio) per una spesa complessiva di 53 euro. Si tratta, quindi, di costo effettivo di 2,05 euro al mese per poter utilizzare una delle VPN più apprezzate per l’elevata qualità del servizio offerto.

L’offerta di Surfshark per il Black Friday è la scelta giusta per attivare una nuova VPN

Surfshark è, da tempo, uno dei punti di riferimento del settore delle VPN, grazie alla qualità del servizio offerto sia in termini di sicurezza che di velocità di connessione. La VPN messa a disposizione da Surfshark può contare su di una rete di oltre 3.200 server che sono dislocati in oltre 100 Paesi.

Il servizio, inoltre, mette a disposizione una connessione veloce, considerando l’assenza di limiti alla banda, con una politica “no log” che garantisce che Surfshark non raccolga alcun dato relativo alla connessione dell’utente. A completare i vantaggi dell’offerta troviamo la Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e la presenza di un servizio di assistenza clienti 24/7.

Con l’offerta del Black Friday è, quindi, possibile attivare Surfshark al prezzo scontato di 2,05 euro al mese. L’offerta prevede la possibilità di attivare il piano biennale della VPN ottenendo 2 mesi di servizio extra con uno sconto complessivo dell’84% per una spesa di circa 53 euro.

Da notare, inoltre, che Surfshark, oltre ad essere multi–piattaforma, adotta un approccio multi–dispositivo permettendo all’utente di poter utilizzare la connessione privata da un numero illimitato di dispositivi in contemporanea.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.