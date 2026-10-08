 Nuova VPN senza limiti, la migliore ora costa meno di 2,5 euro al mese
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Nuova VPN senza limiti, la migliore ora costa meno di 2,5 euro al mese

La scelta giusta per una nuova VPN da attivare oggi è Surfshark, servizio disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese per 27 mesi.
Nuova VPN senza limiti, la migliore ora costa meno di 2,5 euro al mese
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La scelta giusta per una nuova VPN da attivare oggi è Surfshark, servizio disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese per 27 mesi.
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La scelta giusta per una nuova VPN senza limiti da attivare oggi è rappresentata da Surfshark, protagonista di una promo da cogliere al volo. La VPN, infatti, è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese per chi attiva il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto, raggiungendo poi il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto. La promo include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

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La migliore VPN da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza limiti con le seguenti caratteristiche:

  • accesso a Internet tramite una rete protetta dalla crittografia che garantisce una navigazione sicura anche quando si sta utilizzando una rete
  • navigazione tramite politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento
  • network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di scegliere un server situato in un altro Paese in modo da aggirare blocchi su base geografica
  • possibilità di utilizzo della VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda
  • possibilità di accesso al piano One che, con un costo di 30 centesimi in più, mette a disposizione degli utenti una lunga serie di servizi di sicurezza extra

Grazie all’offerta in corso è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto e poi completare una breve procedura di attivazione online. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per nuove attivazioni tramite il sito ufficiale.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
8 ott 2026
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