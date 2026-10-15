Nuova VPN? Surfshark anticipa il Black Friday e offre uno sconto dell'85%

Con Surfshark è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato, grazie a un rapporto qualità/prezzo eccellente. Il servizio, infatti, ha appena lanciato la sua promo Black Friday 2026, anticipando i tempi e garantendo agli utenti la possibilità di sfruttare un’occasione davvero ottima. Scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, infatti, è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di un risparmio dell’85%. Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Surfshark.

Cosa prevede la promo di Surfshark

Surfshark mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di navigare con la protezione della crittografia. In questo modo, la connessione diventa sicura anche se si sta utilizzando una rete non privata, come un hotspot pubblico.

In aggiunta, il servizio applica una politica no log e, quindi, elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente, per una privacy maggiore.

Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da consentire agli utenti la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica.

L’uso della VPN avviene da un numero illimitato di dispositivi, per una connessione sicura utilizzando tutti i propri device e sempre lo stesso account.

La promo Black Friday fa la differenza con un prezzo che si riduce a 2,49 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura di sottoscrizione online. Lo sconto applicato per il Black Friday sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.