La nuova Xbox a Natale: ultima chiamata (e sconto)

A poco più di una settimana dal Natale, è diventato quasi impossibile trovare una console next-gen da mettere sotto l'albero, ma qui è dove ti segnaliamo come acquistarne una subito, con consegna immediata e spedizione gratuita: Xbox Series S è disponibile su Amazon con uno sconto di 30,99 euro sul prezzo di listino.

Xbox Serie S: occasione last minute per Natale

La piattaforma è in grado di far girare al meglio i giochi di ultima generazione grazie al processore octa core Zen 2 custom e a un potente chip grafico RDNA 2, per un comparto hardware che sprigiona 4 TFLOPS. A questo si aggiungono la SSD NVMe personalizzata da 512 GB e 10 GB di memoria GDDR6. In dotazione il controller wireless ufficiale. Hai bisogno di altri dettagli su funzionalità, caratteristiche o modalità di consegna? Li trovi tutti nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la versione All-Digital di Xbox Series S al prezzo finale di 269,00 euro invece di 299,99 euro come da listino. Non sappiamo per quanto durerà l'offerta né quante siano le unità disponibili. Un solo consiglio, per non pentirsene poi: gli interessati non perdano tempo. La compri oggi, la riceverai domani.