Samsung Business Monitor T45F: massima connettività per i professionisti

Se sei alla ricerca di un buon monitor professionale, Amazon propone un’interessante offerta su una soluzione perfetta per l’ufficio. Si tratta del Samsung Business Monitor T45F, uno schermo decisamente completo e pensato per chi necessita di un dispositivo dedicato alla produttività, oggi a soli 189 euro.

Monitor professionale Samsung Business Monitor T45F: caratteristiche tecniche

Il design, infatti, è decisamente minimale ed elegante con cornici estremamente sottili che riducono le distrazioni durante l’utilizzo. Il display offre un pannello da 27 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Questa garantisce una fedele resa cromatica e un angolo di visione di ben 178 gradi per il massimo confort. Buono anche il refresh rate che raggiunge i 75Hz ed è accompagnato dal FreeSync di AMD. Questo consente di ottenere immagini nettamente più fluide rispetto ai tradizionali monitor a 60Hz, che garantiscono una buona esperienza anche per qualche sessione di gioco. Naturalmente non è quello l’utilizzo a cui si rivolge il monitor, e la maggiore fluidità mira ad un confort superiore in ambito professionale, tuttavia, ben si adatta anche a questo scopo.

La connettività è decisamente estesa ed offre due ingressi HDMI, uno DisplayPort, due porte USB e un’uscita audio per la connessione di cuffie o altoparlanti. Da questo punto di vista senza dubbio riesce a soddisfare le più svariate esigenze. Non mancano ovviamente le tecnologie Flicker Free e Eye Saver Mode che forniscono un confort superiore durante l’utilizzo prolungato. La prima, infatti, impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu causa di arrossamento agli occhi. Chiude la dotazione l’ottimo supporto che consente di regolare il monitor in altezza e inclinazione, oltre che la modalità pivot. Inoltre, integra un pratico raccoglitore per i cavi che mantiene più ordinato lo spazio di lavoro.

Grazie ad uno sconto del 21%, il Samsung Business Monitor T45F è disponibile su Amazon a soli 189,90 euro per un risparmio di circa 50 euro sul prezzo di listino.