Laptop in sconto: Core i5-11, 8/512 GB e Windows 11

Quanto costa un laptop mosso da un comparto hardware di ultima generazione e con sistema operativo Windows 11? Meno di quanto pensi, basta approfittare della giusta offerta. Qui ti segnaliamo il modello Medion E16401 proposto oggi su Amazon con uno sconto da ben 110 euro sul prezzo di listino

Medion E16401: il laptop è un affare su Amazon

Per comprendere quale sia la qualità del prodotto è sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche integrate. Ecco le più importanti: ampio display Full HD da 16,1 pollici ottimo per la produttività, processore Intel Core i5-1135G7, GPU Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, webcam con microfono, tastiera retroilluminata, grande autonomia e una gamma completa di porte per la connettività. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare Medion E16401 nella colorazione ‎Titan Grey al prezzo di soli 589,99 euro invece di 699,99 euro come da listino, ricevendo il portatile già domani, con spedizione gratuita e curata direttamente da Amazon.