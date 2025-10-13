Nuove frequenze, vecchi problemi addio: scopri il digitale terrestre del futuro

L’arrivo di nuove frequenze sul digitale terrestre dovrebbero eliminare i vecchi problemi di segnale. Infatti, in queste ore la piattaforma si è aggiornata al completo. Potrai beneficiare di questa novità avviando una ricerca automatica dei canali così da ottenere tutte le nuove frequenze dei multiplex aggiornati.
Digitale Terrestre: nuove frequenze RAI
MUX R RAI
- Rai 1 HD (LCN 1)
- Rai 2 HD (LCN 2)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai News 24 (LCN 48, 548)
- Rai 3 HD (LCN 103)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
MUX A RAI
- Rai 4 (LCN 21)
- Rai 5 (LCN 23)
- Rai Movie HD (LCN 24, 524)
- Rai Premium (LCN 25)
- Rai Gulp (LCN 42)
- Rai YoYo (LCN 43)
- Rai Sport HD (LCN 58)
- Rai 4K (LCN 101)
- Rai Scuola HD (LCN 146)
- Rai 4 HD (LCN 521)
- Rai Premium HD (LCN 525)
- Rai Storia HD (LCN 554)
- Rai Radio 1 (LCN 701)
- Rai Radio 2 (LCN 702)
- Rai Radio 3 (LCN 703)
- Rai GR Parlamento (LCN 704)
- Rai Isoradio (LCN 705)
- Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
- Rai Radio Kids (LCN 707)
- Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
- Rai Radio Techete’ (LCN 709)
- Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
- Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
- No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
MUX B RAI DVB-T2
- Rai 4 HD (LCN 21)
- Rai Premium HD (LCN 25)
- Rai News 24 HD (LCN 48)
- Rai Storia HD (LCN 54)
- Rai Scuola HD (LCN 57)
- Rai 4K Test (LCN 100)
- Rai Play (LCN 201)
- Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
- Rai Play Sound (LCN 203)
- Rai 1 HD provvisorio (LCN 501)
- Rai 2 HD provvisorio (LCN 502)
- Rai 3 HD provvisorio (LCN 503)
- Rai 5 HD (LCN 523)
- Rai Movie HD (LCN 524)
- Rai Gulp HD (LCN 542)
- Rai YoYo HD (LCN 543)
- RTV San Marino (LCN 550)
- Rai Sport HD (LCN 558)
Nuove frequenze Mediaset
MUX MEDIASET 1
- Iris HD (LCN 22, 522)
- 27Twentyseven HD (LCN 27, 527)
- La5 HD (LCN 30, 530)
- Mediaset Italia2 HD (LCN 49, 549)
- TGCOM24 HD (LCN 51, 551)
- Radio 105 (LCN 66, 566, 785)
- R101 TV (LCN 67, 567)
- tivù la guida (LCN 500)
- Radio R101 (LCN 771)
- Radio Monte Carlo (LCN 772)
- Virgin Radio (LCN 786)
MUX MEDIASET 2
- QVC HD (LCN 32)
- Cine34 HD (LCN 34, 534)
- Focus HD (LCN 35, 535)
- TOPcrime HD (LCN 39, 539)
- Boing (LCN 40, 540)
- Boing Plus (LCN 45, 545)
- Cartoonito (LCN 46, 546)
MUX MEDIASET 3
- Rete4 HD (LCN 4, 104, 504)
- Canale5 HD (LCN 5, 105, 505)
- Italia1 HD (LCN 6, 106, 506)
- 20 Mediaset HD (LCN 20, 120, 520)
- Mediaset Extra HD (LCN 55, 556)
- Test HEVC main10 (LCN 200)
Tutte le altre frequenze del digitale terrestre
MUX D-FREE
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- LINEAGEM (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FIRE TV (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152, 228)
- FASCINO TV (LCN 157, 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMA FREE (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220, 269)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Teleshopping (LCN 225)
- Terre Euganee Channel (LCN 231)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- BABEL (LCN 244)
- TCI (LCN 248)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- Byoblu (LCN 262)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- Satisfaction TV (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)
- 9Novanta (LCN 990)
MUX CAIRO DUE
- LA7 HD (LCN 7, 107, 507)
- LA7CINEMA (LCN 29, 229, 529)
- ITALIA 121 (LCN 121)
- ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
- ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
- ITALIA 126 (LCN 126)
- ITALIA 127 (LCN 127)
- ITALIA 134 (LCN 134)
- ITALIA 135 (LCN 135)
- ITALIA 136 (LCN 136)
- ITALIA 142 (LCN 142)
- ITALIA 143 (LCN 143)
- ITALIA 148 (LCN 148)
- ITALIA 154 (LCN 154)
- ITALIA 155 (LCN 155)
- ITALIA 156 (LCN 156)
- ITALIA 159 (LCN 159)
- ITALIA 160 (LCN 160)
- ITALIA 161 (LCN 161)
- ITALIA 164 (LCN 164)
- FRANCE 24 (LCN 241)
- LA7 Test (LCN 829)
- Caccia e Pesca (LCN 888)
- LA7 Servizi on demand (LCN 929)
- LA7 on demand (LCN 997)
MUX PERSIDERA1
- NOVE (LCN 9, 109, 509)
- Italia 53 (LCN 53)
- HGTV – Home&Garden (LCN 56)
- Motor Trend (LCN 59)
- SPORTITALIA HD (LCN 60, 560)
- iL61 (LCN 61, 561)
- ALMA TV (LCN 65, 565)
- Deejay TV HD (LCN 69, 569)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- CHANNEL 24 (LCN 130)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- LUXURY CHANNEL (LCN 137)
- STARMARKET (LCN 140)
- Italia 141 (LCN 141)
- CANALE 144 (LCN 144)
- Italia 150 (LCN 150)
- TV 153 (LCN 153)
- CANALE 162 (LCN 162)
- PROMO FOOD (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (LCN 205)
- PROMO HOME (LCN 206)
- PROMO LIVING (LCN 207)
- PROMO LIFE (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (LCN 209)
- CANALE 230 (LCN 230)
- CANALE 232 (LCN 232)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- CANALE 237 (LCN 237)
- PROMO KIDS (LCN 238)
- CANALE 243 (LCN 243)
- PAROLE DI VITA (LCN 245)
- PROMO SPORT (LCN 250)
- CANALE 263 (LCN 263)
- RDS Social TV (LCN 265)
- Radio Capital (LCN 713)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Radio m2o (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Radio Maria (LCN 789)
MUX PERSIDERA2
- TV8 HD (LCN 8, 108, 508)
- Cielo (LCN 26)
- TV2000 (LCN 28, 528)
- K2 (LCN 41)
- frisbee (LCN 44)
- Super! (LCN 47)
- Sky TG24 (LCN 50)
- SUPERTENNIS (LCN 64)
- RadioItaliaTV (LCN 70, 570)
- RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
- VH1 (LCN 167)
- IlSole24ORE TV (LCN 246)
- inBlu2000 (LCN 728)
- RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
- R Italia SMI (LCN 770)
MUX PERSIDERA3
- Real Time (LCN 31)
- Food Network (LCN 33)
- RTL 102.5 (LCN 36, 736)
- Discovery (LCN 37, 537)
- GIALLO (LCN 38)
- DMAX (LCN 52)
- DONNA SPORT TV (LCN 62, 562)
- CS24.LIVE (LCN 63)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- CANALE 163 (LCN 163)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- WELCOME IN (LCN 226)
- CANALE 227 (LCN 227)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233, 533)
- CANALE 235 (LCN 235)
- Man-ga (LCN 236)
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- RADIOFRECCIA (LCN 258, 532, 738)
- BIKE (LCN 259)
- URANIA (LCN 260)
- DR PALMAS TV (LCN 261)
- RADIO ZETA (LCN 266, 531, 737)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MADE IN BUSINESS (LCN 410)
- IMPRESE (LCN 412)
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- ARTE E CULTURA (LCN 455)
- AutoMoto (LCN 510)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- CLASS CNBC (LCN 828)
- CLASS TV MODA (LCN 883)
13 ott 2025
