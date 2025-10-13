 Nuove frequenze, vecchi problemi addio: scopri il digitale terrestre del futuro
Grazie alle nuove frequenze puoi dire addio ai vecchi problemi di segnale sul digitale terrestre del futuro: scopri cosa devi fare.
L’arrivo di nuove frequenze sul digitale terrestre dovrebbero eliminare i vecchi problemi di segnale. Infatti, in queste ore la piattaforma si è aggiornata al completo. Potrai beneficiare di questa novità avviando una ricerca automatica dei canali così da ottenere tutte le nuove frequenze dei multiplex aggiornati.

Digitale Terrestre: nuove frequenze RAI

MUX R RAI

  • Rai 1 HD (LCN 1)
  • Rai 2 HD (LCN 2)
  • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
  • Rai News 24 (LCN 48, 548)
  • Rai 3 HD (LCN 103)
  • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)

MUX A RAI

  • Rai 4 (LCN 21)
  • Rai 5 (LCN 23)
  • Rai Movie HD (LCN 24, 524)
  • Rai Premium (LCN 25)
  • Rai Gulp (LCN 42)
  • Rai YoYo (LCN 43)
  • Rai Sport HD (LCN 58)
  • Rai 4K (LCN 101)
  • Rai Scuola HD (LCN 146)
  • Rai 4 HD (LCN 521)
  • Rai Premium HD (LCN 525)
  • Rai Storia HD (LCN 554)
  • Rai Radio 1 (LCN 701)
  • Rai Radio 2 (LCN 702)
  • Rai Radio 3 (LCN 703)
  • Rai GR Parlamento (LCN 704)
  • Rai Isoradio (LCN 705)
  • Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
  • Rai Radio Kids (LCN 707)
  • Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
  • Rai Radio Techete’ (LCN 709)
  • Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
  • Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
  • No Name Radio powered by Rai (LCN 712)

MUX B RAI DVB-T2

  • Rai 4 HD (LCN 21)
  • Rai Premium HD (LCN 25)
  • Rai News 24 HD (LCN 48)
  • Rai Storia HD (LCN 54)
  • Rai Scuola HD (LCN 57)
  • Rai 4K Test (LCN 100)
  • Rai Play (LCN 201)
  • Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
  • Rai Play Sound (LCN 203)
  • Rai 1 HD provvisorio (LCN 501)
  • Rai 2 HD provvisorio (LCN 502)
  • Rai 3 HD provvisorio (LCN 503)
  • Rai 5 HD (LCN 523)
  • Rai Movie HD (LCN 524)
  • Rai Gulp HD (LCN 542)
  • Rai YoYo HD (LCN 543)
  • RTV San Marino (LCN 550)
  • Rai Sport HD (LCN 558)

Nuove frequenze Mediaset

MUX MEDIASET 1

  • Iris HD (LCN 22, 522)
  • 27Twentyseven HD (LCN 27, 527)
  • La5 HD (LCN 30, 530)
  • Mediaset Italia2 HD (LCN 49, 549)
  • TGCOM24 HD (LCN 51, 551)
  • Radio 105 (LCN 66, 566, 785)
  • R101 TV (LCN 67, 567)
  • tivù la guida (LCN 500)
  • Radio R101 (LCN 771)
  • Radio Monte Carlo (LCN 772)
  • Virgin Radio (LCN 786)

MUX MEDIASET 2

  • QVC HD (LCN 32)
  • Cine34 HD (LCN 34, 534)
  • Focus HD (LCN 35, 535)
  • TOPcrime HD (LCN 39, 539)
  • Boing (LCN 40, 540)
  • Boing Plus (LCN 45, 545)
  • Cartoonito (LCN 46, 546)

MUX MEDIASET 3

  • Rete4 HD (LCN 4, 104, 504)
  • Canale5 HD (LCN 5, 105, 505)
  • Italia1 HD (LCN 6, 106, 506)
  • 20 Mediaset HD (LCN 20, 120, 520)
  • Mediaset Extra HD (LCN 55, 556)
  • Test HEVC main10 (LCN 200)

Tutte le altre frequenze del digitale terrestre

MUX D-FREE

  • BOM CHANNEL (LCN 68)
  • CANALE 122 (LCN 122)
  • LINEAGEM (LCN 132)
  • ArteIN (LCN 133)
  • DELUXE 139 (LCN 139)
  • PADRE PIO TV (LCN 145)
  • FIRE TV (LCN 147)
  • PRIMASET (LCN 149)
  • EQUtv (LCN 151)
  • Tesory Channel (LCN 152, 228)
  • FASCINO TV (LCN 157, 165)
  • ORLERTV (LCN 166)
  • CANALE168 (LCN 168)
  • CANALE169 (LCN 169)
  • PRIMA FREE (LCN 170)
  • AP CHANNEL (LCN 220, 269)
  • RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
  • Teleshopping (LCN 225)
  • Terre Euganee Channel (LCN 231)
  • GENIUS 240 (LCN 240)
  • SICILIA 242 (LCN 242)
  • BABEL (LCN 244)
  • TCI (LCN 248)
  • MOMENTO TV (LCN 251)
  • Radio Radio TV (LCN 253)
  • ADNPLAY (LCN 254)
  • Maria Vision (LCN 255)
  • Onair Italia (LCN 256)
  • Byoblu (LCN 262)
  • NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
  • ARTEORA TV (LCN 267)
  • Satisfaction TV (LCN 401)
  • My Plus Tv (LCN 402)
  • Nexum Channel (LCN 403)
  • Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
  • SUPERSIX (LCN 833)
  • 9Novanta (LCN 990)

MUX CAIRO DUE

  • LA7 HD (LCN 7, 107, 507)
  • LA7CINEMA (LCN 29, 229, 529)
  • ITALIA 121 (LCN 121)
  • ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
  • ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
  • ITALIA 126 (LCN 126)
  • ITALIA 127 (LCN 127)
  • ITALIA 134 (LCN 134)
  • ITALIA 135 (LCN 135)
  • ITALIA 136 (LCN 136)
  • ITALIA 142 (LCN 142)
  • ITALIA 143 (LCN 143)
  • ITALIA 148 (LCN 148)
  • ITALIA 154 (LCN 154)
  • ITALIA 155 (LCN 155)
  • ITALIA 156 (LCN 156)
  • ITALIA 159 (LCN 159)
  • ITALIA 160 (LCN 160)
  • ITALIA 161 (LCN 161)
  • ITALIA 164 (LCN 164)
  • FRANCE 24 (LCN 241)
  • LA7 Test (LCN 829)
  • Caccia e Pesca (LCN 888)
  • LA7 Servizi on demand (LCN 929)
  • LA7 on demand (LCN 997)

MUX PERSIDERA1

  • NOVE (LCN 9, 109, 509)
  • Italia 53 (LCN 53)
  • HGTV – Home&Garden (LCN 56)
  • Motor Trend (LCN 59)
  • SPORTITALIA HD (LCN 60, 560)
  • iL61 (LCN 61, 561)
  • ALMA TV (LCN 65, 565)
  • Deejay TV HD (LCN 69, 569)
  • ITALIA CHANNEL (LCN 123)
  • GOLD TV ITALIA (LCN 128)
  • LA 4 ITALIA (LCN 129)
  • CHANNEL 24 (LCN 130)
  • RETE ITALIA (LCN 131)
  • LUXURY CHANNEL (LCN 137)
  • STARMARKET (LCN 140)
  • Italia 141 (LCN 141)
  • CANALE 144 (LCN 144)
  • Italia 150 (LCN 150)
  • TV 153 (LCN 153)
  • CANALE 162 (LCN 162)
  • PROMO FOOD (LCN 204)
  • PROMO TRAVEL (LCN 205)
  • PROMO HOME (LCN 206)
  • PROMO LIVING (LCN 207)
  • PROMO LIFE (LCN 208)
  • PROMO SHOPPING (LCN 209)
  • CANALE 230 (LCN 230)
  • CANALE 232 (LCN 232)
  • CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
  • CANALE 237 (LCN 237)
  • PROMO KIDS (LCN 238)
  • CANALE 243 (LCN 243)
  • PAROLE DI VITA (LCN 245)
  • PROMO SPORT (LCN 250)
  • CANALE 263 (LCN 263)
  • RDS Social TV (LCN 265)
  • Radio Capital (LCN 713)
  • Radio Deejay (LCN 714)
  • Radio m2o (LCN 715)
  • RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
  • Radio Maria (LCN 789)

MUX PERSIDERA2

  • TV8 HD (LCN 8, 108, 508)
  • Cielo (LCN 26)
  • TV2000 (LCN 28, 528)
  • K2 (LCN 41)
  • frisbee (LCN 44)
  • Super! (LCN 47)
  • Sky TG24 (LCN 50)
  • SUPERTENNIS (LCN 64)
  • RadioItaliaTV (LCN 70, 570)
  • RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
  • VH1 (LCN 167)
  • IlSole24ORE TV (LCN 246)
  • inBlu2000 (LCN 728)
  • RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
  • R Italia SMI (LCN 770)

MUX PERSIDERA3

  • Real Time (LCN 31)
  • Food Network (LCN 33)
  • RTL 102.5 (LCN 36, 736)
  • Discovery (LCN 37, 537)
  • GIALLO (LCN 38)
  • DMAX (LCN 52)
  • DONNA SPORT TV (LCN 62, 562)
  • CS24.LIVE (LCN 63)
  • TELECAMPIONE (LCN 138)
  • CANALE 163 (LCN 163)
  • IT CHANNEL (LCN 221)
  • WELCOME IN (LCN 226)
  • CANALE 227 (LCN 227)
  • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233, 533)
  • CANALE 235 (LCN 235)
  • Man-ga (LCN 236)
  • GAMBERO ROSSO (LCN 257)
  • RADIOFRECCIA (LCN 258, 532, 738)
  • BIKE (LCN 259)
  • URANIA (LCN 260)
  • DR PALMAS TV (LCN 261)
  • RADIO ZETA (LCN 266, 531, 737)
  • CANALE 268 (LCN 268)
  • MADE IN BUSINESS (LCN 410)
  • IMPRESE (LCN 412)
  • ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
  • ARTE E CULTURA (LCN 455)
  • AutoMoto (LCN 510)
  • RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
  • RTL 102.5 BEST (LCN 740)
  • RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
  • RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
  • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
  • RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
  • CLASS CNBC (LCN 828)
  • CLASS TV MODA (LCN 883)
Fonte: Digital Forum

Pubblicato il 13 ott 2025

13 ott 2025
