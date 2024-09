Nuove funzionalità per RISC-V su Linux 6.12

Sono da poco state aggiunte ulteriori funzionalità per la piattaforma RISC-V su Linux 6.12, che consentono di supportare più estensioni ISA per la CPU, oltre ad alcune funzionalità kernel aggiuntive. Si tratta di aggiornamenti importanti che vanno incontro a un’architettura che sta trovando sempre più largo impiego negli ambiti che riguardano lo sviluppo elettronico, o semplicemente la realizzazione di sistemi embededd efficienti.

La particolarità dell’architettura RISC-V è la licenza open source libera, che consente a chiunque di apportare modifiche e svilupparla secondo le proprie esigenze, proponendo sul mercato anche prodotti dedicati per utilizzi specifici.

Linux 6.12 aggiunge nuove funzionalità per la piattaforma RISC-V

Le novità che riguardano RISC-V su Linux 6.12 sono diverse, a cominciare da una migliore gestione del Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR), oltre che per il supporto per la segnalazione di vulnerabilità generiche che riguardano la CPU, per una maggiore trasparenza e coerenza delle architetture. A ciò si aggiunge anche il superamento del limite dei kernel XIP.

Viene poi aggiunta l’estensione Svvptc allo scopo di evitare le istruzioni di gestione della memoria dopo aver contrassegnato i PTE come validi. Infine viene aggiunta anche la possibilità di tracciare lo stack dello spazio utente.

Questo il riassunto delle funzionalità RISC-V aggiunte su Linux 6.12:

Supporto per l’uso di Zkr per il seeding di KASLR.

Supporto per il backtracing della CPU attivato da IPI.

Supporto per le vulnerabilità generiche della CPU che segnalano allo userspace.

Eliminazione delle licenze mancanti.

Il limite di dimensione sul kernel XIP rimosso.

Supporto per il tracciamento degli stack dello userspace.

Supporto per l’estensione Svvptc.

Varie pulizie e correzioni in tutto l’albero del codice.

A parte ciò, per quanto riguarda le novità di oggi sulla nuova versione del kernel, sarà inoltre aggiunto il driver Nvidia Mellanox per il supporto alla tecnologia Multi-Path PCI e l’uso dell’accesso diretto alla memoria.