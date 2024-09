Linux 6.12 introduce il driver Nvidia Mellanox per il Multi-Path PCI

Linux 6.12 continua costantemente a essere aggiornato ed è nel pieno del suo sviluppo. Questa volta i cambiamenti riguardano Nvidia, con l’aggiunta del driver Mellanox che riguarda il supporto per la rete, il che consente di abilitare una nuova e importante funzionalità al kernel.

Linux 6.12: il driver Mellox consentirà di abilitare il Multi-Path PCI

L’aggiunta del driver Mellox al kernel Linux 6.12 permetterà di utilizzare il Multi-Path PCI. Questa funzionalità consente nello specifico di utilizzare l’accesso diretto alla memoria (DMA) in modalità multi-path, nelle schede direte Mellanox. Uno degli ingegneri Nvidia, coinvolti nello sviluppo, spiega nel dettaglio che:

“Questa serie di patch mira ad abilitare il supporto DMA multi-path, consentendo a un dispositivo RDMA mlx5 di emettere comandi DMA tramite più percorsi. Questa funzionalità è fondamentale per migliorare le prestazioni e raggiungere la velocità di linea in determinati ambienti in cui l’emissione di transazioni PCI su un percorso può essere significativamente più veloce rispetto a un altro. Queste differenze possono derivare da varie generazioni PCI nel sistema o dalla topologia di sistema specifica. Per ottenere questa funzionalità, abbiamo introdotto un dispositivo DMA diretto ai dati che può servire il dispositivo RDMA emettendo transazioni DMA per suo conto.”

La funzionalità è stata aggiunta anche per far fronte alle crescenti complessità nei server e nei data center, oltre che per la continua crescita delle velocità delle connessioni PCIe più moderne e diversi altri fattori.

I cambiamenti di Linux 6.12 hanno riguardato finora l’aumento delle prestazioni del Network File System, grazie all’implementazione di un nuovo protocollo, oltre a migliorie per le architetture principali, tra cui le piattaforme x86, ARM, RISC-V e LoongArch, il codice QR facoltativo per le schermate di kernel panic, la sovrapposizione dei permessi ARM e tanto altro.

Sempre Nvidia ha di recente anche reso disponibile il driver open source che consenti di abilitare la virtualizzazione sulle sue GPU.