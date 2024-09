Linux 6.12: nuovi aggiornamenti per ARM, RISC-V e LoongArch

Lo sviluppo di Linux 6.12 è in piena attività, come abbiamo visto per quanto riguarda le recenti modifiche relative alle piattaforme e i futuri prodotti Intel e AMD, oltre a funzionalità che consentono di migliorare ulteriormente le prestazioni degli acceleratori IA, insieme alla possibilità di usare le nuove funzionalità delle architetture e molto altro. Proprio in merito a queste sono di recente sono emerse novità relative alle piattaforme ARM, RISC-V e LoongArch: si tratta della prima serie inviata proprio dall’ingegnere Red Hat che si occupa di ciò, vale a dire Paolo Bonzini, e che non include ancora il resto dei cambiamenti previsti per le piattaforme x86.

Linux 6.12: diverse novità per ARM, RISC-V e LoongArch

Le novità per le architetture ARM, RISC-V e LoongArch sono quelle più interessanti per quanto riguarda quest’ultimo aggiornamento KVM per Linux 6.12. Scendendo nei dettagli, viene ora aggiunto il supporto FP8, la virtualizzazione nidificata e la famiglia di istruzioni di traduzione degli indirizzi (FEAT_ATS1A) per i processori ARM, insieme ad altre correzioni.

Passando invece alle CPU RISC-V, viene tolto l’azzeramento dell’area snapshot PMU prima di liberare i dati, insieme all’introduzione del supporto per l’accesso PMU legacy dagli ospiti. Sui processori LoongArch invece, viene aggiunto il supporto per la funzionalità proprietaria Loongson Binary Translation, che permette di velocizzare l’emulazione x86 e ARM sulla piattaforma. Non manca poi il supporto PMU per gli utenti guest, l’abilitazione del controllo delle funzionalità paravirt dal VMM e altre migliorie.

Tutte le modifiche relative al nuovo aggiornamento KVM, per le architetture menzionate, possono essere consultati nella pagina dedicata.

Altre novità di Linux 6.12 includono l’introduzione della sovrapposizione dei permessi, sempre nei processori ARM, la quale consente di limitare le autorizzazioni sulle regioni di memoria, in modo da essere utilizzata dallo spazio utente, facendo inoltre uso anche delle chiamate di sistema Memory Protection Keys, insieme ad altri cambiamenti che abbiamo descritto nel nostro articolo.