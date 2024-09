Linux 6.12: le novità in anteprima del prossimo kernel

Il rilascio di Linux 6.11 già deciso dallo stesso Torvalds per questa domenica, darà inizio alla finestra di sviluppo della prossima versione, ovvero Linux 6.12. Il lavoro di sviluppo cominceranno a partire da metà novembre, con un rilascio previsto già alla fine dello stesso mese. In attesa di ciò, è già possibile avere un’anteprima delle funzionalità previste che verranno integrate nella nuova edizione, emerse nei vari rami “-next” e dalle mailing list relative.

Linux 6.12: tutte le novità previste per il nuovo kernel

Iniziando da AMD, le novità su Linux 6.12 includono il supporto per Bus Lock Detect e Bus Lock Trap, ripristini per coda e supporto per l’isolamento dei processi nel driver grafico, correzioni e migliorie per le iGPU RDNA3.5. Non manca anche il supporto migliorato per console portatili, come ASUS ROG Ally X, che fa proprio uso di CPU AMD.

Per quanto riguarda Intel, è stato aggiunto il supporto per le prossime architetture che interessano le CPU e le GPU prossimamente in uscita, come Lunar Lake, Battlemage e Xe2, in modo da essere già pronto per l’arrivo dei prossimi portatili dotati di tale hardware. Insieme a ciò, viene anche introdotto il dato relativo alla velocità delle ventole nel driver grafico, per quanto riguarda le GPU discrete Intel, oltre ai driver idle e P-State per Intel Granite Rapids, supporto per l’audio HDMI sui prossimi processori Panther Lake, supporto per la funzionalità Intel Efficiency Latency Control.

Altre novità su Linux 6.12 includeranno il supporto in tempo reale alla funzionalità “PREEMPT_RT”, codici QR durante la visualizzazione della schermata di kernel panic, rimozione del vecchio codice che causava un rallentamento del polling della frequenza della CPU quando veniva usato il governatore Schedutil e un controllo più dettagliato per quanto riguarda le mitigazioni di sicurezza che riguarda la CPU in fase di compilazione.

Le restanti novità includeranno infine:

Vulnerabilità CPU generiche per RISC-V segnalata

Supporto HDMI 4K a 60 Hz per i driver grafici Rockchip

Supporto mainline migliorato per QNAP TS-433 NAS

Nuovo driver di rete Rust PHY

Supporto getrandom() vDSO per più architetture CPU

Supporto alla funzionalità mount Idmapped per i file system FUSE e VirtIO-FS.

Codice XZ aggiornato per l’implementazione del kernel Linux.

Correzioni del file system NILFS2 e supporto di alcuni IOCTL più recenti

Altre novità importanti verranno sicuramente implementate nel corso dello sviluppo del kernel Linux 6.12.