Linux 6.14.1: nuovi correttivi per l'attuale versione del kernel

Da pochissimo, gli sviluppatori hanno rilasciato Linux 6.14.1, un aggiornamento dell’ultimo kernel che include una serie iniziale di correzioni basate sul codice della versione 6.14, distribuito due settimane fa.

Linux 6.14.1 si aggiorna con diverse correzioni al codice

Linux 6.14.1 introduce di versi aggiornamenti, tra cui nuovi ID per dispositivi e alcune novità hardware. Tra le modifiche è presente una correzione a un problema audio sui bassi per quanto riguarda l’ASUS UM5606KA, nonché il supporto per il LED di silenziamento sui dispositivi HP Laptop 15s-du3xxx, l’aggiunta di ulteriori ID per il driver TTY Serial 8250 e diverse correzioni generali al codice.

L’elenco completo delle patch che compongono la versione Linux 6.14.1 è disponibile tramite questa lista di posta elettronica. Inoltre, in contemporanea, sono state anche rilasciate le versioni 6.13.10, 6.12.22 LTS, 6.6.86 LTS e 6.1.133 LTS del kernel, mentre domenica è invece stato distribuito Linux 6.15-rc1, la prima versione release candidate che da inizio alla fase finale prima del rilascio della nuova versione, prevista per la fine di maggio.

Proprio riguardo la prima release candidate della versione 6.15, vengono introdotte diverse novità che riguardano principalmente i componenti interni e miglioramenti al codice, nello specifico il supporto per la ricezione a copia zero nella rete tramite IO_uring, cambiamenti a Bcachefs, che considera ora il suo formato su disco in uno stato di “congelamento lieve”, con futuri aggiornamenti che saranno facoltativi, aggiornamento del codice di compressione Zstd in-tree alla versione 1.5.7 con perfezionamenti e miglioramenti alle prestazioni, il nuovo driver NOVA di Nvidia, il supporto per le GPU Turing e successive, nonché per il SoC AMD Versal NET.

Non mancano poi miglioramenti alla crittografia destinati alle CPU AMD e Intel, il supporto per nuovo hardware grafico AMD, modifiche al kernel per il supporto alla dimensione dei blocchi superiori alla dimensione della pagina del kernel, nuove capacità di profilazione della latenza per Perf e molto altro che è possibile consultare nel dettaglio attraverso il nostro articolo.