Linux 6.12 supporterà per la sovrapposizione dei permessi ARM

Dopo l’uscita ufficiale del kernel Linux 6.11, l’attenzione e i lavori si spostano definitivamente alla prossima versione, vale a dire Linux 6.12, le cui proposte sono già state inviate in anticipo per la cosiddetta “finestra di unione”, vale a dire quel periodo dove vengono implementate tutte le modifiche proposte dai collaboratori del progetto. Le ultime di queste riguardano l’architettura ARM, di cui verrà supportata, nello specifico, la sovrapposizione dei permessi.

Linux 6.12 implementerà la sovrapposizione dei permessi dell’architettura ARM

Con Linux 6.12, che dovrebbe essere rilasciato alla fine di novembre, il supporto per la funzionalità ARM Permission Overlay Extension è finalmente pronto, dopo un periodo di sviluppo che è cominciato lo scorso anno. La funzionalità era stata aggiunta alle specifiche A-Profile di ARM nel 2022 e, nello specifico, permette di fornire la possibilità di limitare le autorizzazioni sulle regioni di memoria, potendo così essere utilizzata dallo spazio utente. Con l’implementazione del supporto per Permission Overlay Extension, Linux potrà utilizzare le chiamate di sistema Memory Protection Keys.

Oltre a ciò, la nuova versione del kernel, sempre per quanto Arm aggiunge il supporto per l’avvio di un kernel ARM64 come guest protetto nell’hypervisor Protected KVM “pKVM” di Android. Altre modifiche includono anche soluzioni alternative di erratum per le piattaforme HiSilicon e AmpereOne, una correzione di crash per il driver AMDGPU su AMD64 e una serie di altre correzioni.

Linux 6.12 aggiungerà anche diverse modifiche per quanto riguarda le piattaforme x86 e i prodotti di Intel e AMD, come Bus Lock Detect e Bus Lock Trap, migliorie per le iGPU RDNA 3.5, che si trovano nei processori mobile, supporto per le prossime CPU Lunar Lake e Panther Lake, le prossime GPU Battlemage e Xe2, oltre alla funzionalità Intel Efficiency Latency Control. Non manca neanche un supporto specifico per le console portatili, come ASUS ROG Ally X, oltre a diverse altre novità che è possibile consultare in anteprima nel nostro articolo.